Враг активно сотрудничает с китайскими компаниями.

В России работают над превращением дрона-камикадзе Shahed-136 в барражирующий боеприпас по типу "Ланцета". Об этом пишет Defense Express.

Отмечается, что оба эти изделия являются дронами-камикадзе, однако между ними существует очень большая разница. Так, Shahed запускается для поражения стационарных целей и без возможности доразведки и донаведения на цель. В то же время запуск барражирующих боеприпасов имеет целью прежде всего поражение подвижных целей, которые припас может найти самостоятельно, или быть донаведенным на них.

"Главное отличие между ними – связь, потому что барражирующему боеприпасу необходимо передавать видео и получать команды управления. И учитывая полученную из собственных источников презентацию из российской "Алабуги", где производятся Shahed-136, для решения этой задачи враг активно сотрудничает с китайскими компаниями. В частности, в презентации речь идет о попытках установить в Shahed-136 российские модули радиосвязи, например, продукцию от российских компаний "Аэроб", Inwave и других. Но отмечаются существенные недостатки каждого предложения: где-то малая мощность, где-то малая помехозащищенность, или сверхвысокая цена", – говорится в материале.

Видео дня

Известно, что нареканий на китайскую продукцию не было. Более того, уже были проведены испытания модулей связи непосредственно в Китае. Речь идет о разработке TX900 китайской компании VCan Group Ltd. В ходе испытаний было получено видео в HD-качестве на расстоянии 220 км с задержкой в 60 мс.

"Этот модуль связи работает на частотах 1428 – 1448 МГц или на 806 – 826 МГц и поддерживает автоматическое изменение частоты в зависимости от помех, а также имеет возможность передачи зашифрованного сигнала стандарта AES128, максимальная скорость передачи задекларирована в 30 Мбит/с. При мощности 10 Вт вес изделия составляет всего 242,5 г. Кроме того, также тестировались изделия Xingkai XK-F403E, Shenzhen Safe Guard SFGTHF0505UF, но в презентации речь не идет об их испытаниях и не подчеркнуты их преимущества, а указанные цены на изделия выше TX900 от VCan", – рассказывает Defense Express.

Однако на тот факт, что речь идет о создании нового барражирующего боеприпаса указывает кое-что еще. Разработчики хотят поставить на Shahed-136 новую боевую часть весом 50 кг от "НИИ Машиностроения им. Бахирева" с комбинированным осоклово-фугасно-зажигательным и бронебойным действием.

Авторы материала также отмечают, что пока неизвестно об активном использовании дронов-камикадзе Shahed с такими боевыми частями и в режиме барражирующего боеприпаса. Не исключено, что речь идет о намерении получить деньги на такую разработку, и это "может быть осложнено конкуренцией с "Концерн Калашникова", которому принадлежит Zala, производящая "Ланцеты".

Разработка и модификация оружия в России

России удалось увеличить боевую часть дронов-камикадзе Shahed-136 до 90 килограммов. При этом все работы по модернизации дронов проводятся с минимальным вмешательством в конструкцию.

Тем временем на фронте у россиян начали появляться "танки-черепахи". Речь идет об усовершенствованных Т-72 с установленной броневой защитой от атак дронов. СМИ пишут, что враг строит немалое количество таких танков и даже несколько улучшает конструкцию.

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