Указывается, что для РФ Shahed-136 стал основным дальнобойным средством поражения.

Информация о том, что россияне увеличили боевую часть дронов-камикадзе Shahed-136 до 90 килограмм, нашла подтверждение, пишет Defense Express со ссылкой на источники и полученные слайды из презентации конструкторских работ, которые проводятся в "Алабуге" рядом с Набережными Лодками.

"Для РФ Shahed-136 стал основным дальнобойным средством поражения, потому неудивительно, что враг постоянно пытается увеличить его производство и модернизировать", - говорится в публикации.

Отмечается, что все работы по модернизации дронов проводятся с минимальным вмешательством в конструкцию, "что означает скорую реализацию решений".

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"Установка боевой части весом 90 кг у Shahed-136 производится путем переноса части бортовой радиоэлектронной аппаратуры из носовой части и части топливных баков с целью сохранения центра масс… Учитывая схему боевой части, она имеет готовую кумулятивную воронку, позволяющую пробивать препятствие. Отмечается, что эффективность 90-кг боевой части по сравнению со штатным весом 50-кг больше на 70%... В то же время увеличение веса боевой части приводит к уменьшению дальности полета, по декларациям, с 1350 км до 650 км при идеальных погодных условиях", - указали аналитики.

Кроме того, была получена информация и о планах производства Shahed-136 в России: общая потребность в боевых частях на неопределенный период составляет 11 тысяч.

"Если речь идет о годовом плане, то это по 30 дронов в сутки, что в общей сложности соответствует темпам их использования врагом", - пишет Defense Express.

РФ модифицирует Shahed-136

Напомним, ранее сообщалось, как в марте украинские военные обнаружили обломки Shahed-136, который россияне дооснастили видеокамерой и средствами связи.

Скорее всего, тогда речь шла о кустарной модификации беспилотника. В пользу этого говорило низкое качество выполненной работы: в частности, использование саморезов и клейкой ленты.

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