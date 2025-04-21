По словам Писториуса, ни одна другая страна в мире не имеет таких публичных дебатов по отправке оружия в Украину.

Министр обороны Германии Борис Писториус высказался об обсуждениях касательно передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Он заявил, что это проявление "эротических отношений" Берлина с оружием, пишет The Telegraph.

По словам Писториуса, ни одна другая страна в мире не имеет таких публичных дебатов по отправке оружия в Украину. Он отдельно высказался об усилиях будущего канцлера Фридриха Мерца, который хочет убедить немецких политиков в том, что ракеты Taurus необходимо передать Украине.

"Я не знаю, откуда взялись эти эротические отношения с оружием", - сказал Писториус.

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В издании добавили, что на этот комментарий ответил экс-посол Украины в Германии, постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник. Он пошутил, что не видит ничего плохого в эротике, но подчеркнул, что вопрос передачи Taurus Украине остается важным.

"Пожалуйста, прекратите это клоунское шоу. Мы не на Рипербане (район красных фонарей в Гамбурге). Здесь идет война. И Украине нужен Taurus как воздух. Не дайте нам задохнуться", - сказал Мельник.

Передача ракет Taurus Украине - важные новости

Ранее глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер в споре о возможной поставке крылатых ракет Taurus Украине поддержал председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца. Он заявил, что вооружение Германии стоит на первом месте.

Кроме того, военный эксперт Олег Катков рассказал, сколько ракет Taurus Германия может передать Украине. По его мнению, хотя поставки этих ракет Украине не приведут к мгновенной победе, это крайне важный шаг для усиления оборонного потенциала.

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