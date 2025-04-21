По его словам, на самом деле Россия эскалирует эту агрессивную войну с самого начала.

В коалиционном соглашении нового руководства Германии отмечается, что страна расширит военную помощь Украине. Об этом рассказал посол Германии в Украине в 2008-2012 годах Ганс-Юрген Гаймзет.

"Более того, я верю, что новый канцлер (Фридрих Мерц, - ред.) будет более проактивным в поддержке Украины и будет искать поддержку среди других союзников для защиты Украины. Что касается упомянутых ракет, могу сказать, что точно никто не будет уверять Россию, что Германия не будет предоставлять Украине Taurus. Но вопрос в другом: действительно ли такие ракеты больше всего нужны Украине именно сейчас. Возможно, это вид вооружений, которые не являются самыми необходимыми в данный момент", - сказал он в интервью изданию "Главком".

По его мнению, нужно изменить восприятие в отношении России, в частности, ее заявлений об эскалации в случае предоставления Украине со стороны Запада каких-то новых видов вооружений. По его словам, на самом деле Россия эскалирует эту агрессивную войну с самого начала.

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"И, в частности, атака на Сумы была четко воспринята не только немецкими генералами, но и будущим канцлером как акт агрессии, который является преступлением. А как мы знаем, преступление всегда является эскалацией. Это убийство гражданских, а затем и спасателей, которые прибыли на место взрыва ракеты. Преступление в Сумах снова демонстрирует нам тип бесчеловечного поведения с российской стороны", - добавил дипломат.

Taurus для Украины - мнение эксперта

По словам военного эксперта Олега Каткова, из-за изложенного разговора главы немецких Воздушных сил нам известно, что Германия может передать Украине максимум сто ракет Taurus двумя партиями по 50 единиц.

По его мнению, хотя поставки этих ракет Украине не приведут к мгновенной победе, это крайне важный шаг для усиления оборонного потенциала. Он отметил, что Taurus всегда были политическим вопросом, и "сейчас эти крылатые ракеты стали символом".

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