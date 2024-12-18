Эксперт заявил, что удар "Орешником" 21 ноября по Днепру стал первым испытанием этой ракеты.

Вокруг новой российской баллистической ракеты "Орешник" ходит большое количество слухов, один из которых заключается в том, что ее прототип разработали в Днепре. Это утверждение частично верно, рассказал политолог и бывший инженер-конструктор конструкторского бюро "Южное" Александр Кочетков в интервью "Суспільне Дніпро".

По его словам, ракету "Орешник" создали благодаря модернизации предыдущих прототипов. КБ "Южное" было создано в Днепре в начале 1950-х годов и именно там началась история создания российского оружия.

Кочетков отметил, что на предприятии разрабатывалась твердотопливная межконтинентальная ракета "Универсал". Позже разработку взял себе Московский институт теплотехники. После этого на базе "Универсала" создали Тополь-М.

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"Это межконтинентальная твердотопливная трехступенчатая ракета, которая была на боевом дежурстве и частично еще находится. В том же Институте теплотехники сделали определенную модификацию. Они уменьшили эту ракету, вместо трех ступеней, у нее стало две и она сейчас называется "Ярс". Тоже находится на боевом дежурстве. А вот потом они решили ее еще модернизировать", - поделился политолог.

Затем в Институте теплотехники решили создать новую ракету дальностью на 3-4 тысячи километров, добавил Кочетков. Политолог отметил, что она должна была быть меньше в диаметре и нести кинетическое оружие, а боевые части, которые в "Ярсе" разделяются на четыре части, делиться на шесть. Помимо этого ракета вместо взрывчатки должна была выпускать стержни.

"Эти стержни разгоняются с огромной скоростью, попадают в землю, тогда высвобождается эта кинетическая энергия и происходит взрыв - это как метеорит падает на Землю. Такова была идея, но денег Институту теплотехники в 2017 году не дали. Но на деньги, которые в Институте были, они сделали 3-4 ракеты в разной степени готовности", - рассказал Кочетков.

Эксперт подчеркнул, что деньги на доработку этих ракет были выделены уже после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Она имеет две ступени, как "Ярс", но имеет расходный блок - это такой пороховой ускоритель вместо третьей ступени. Они подготовили эту ракету без боеголовки, без взрывчатки, без ядерного оружия. Только они подавали в разработку с этой кинетической энергией, которая будет создаваться, такие мощные разрушения. С этой задачей они и вышли на испытания ракеты", - объяснил политолог.

Кочетков заявил, что удар "Орешником" 21 ноября по Днепру стал первым испытанием этой ракеты. По его словам, обычно о таком предупреждают США, чтобы в Вашингтоне не подумали, что Россия запустила ядерное оружие.

"Эта ракета у них летит не где-то в тайге на безлюдном полигоне, а они, как настоящие военные преступники, направляют ракету на плотно заселенные города Украины. Этот первый пуск по данным наших специалистов был неудачен. Они не попали туда, куда надеялись попасть. И никаких разрушений, которые предусматривались от кинетического оружия, не произошло", - добавил политолог.

Эксперт уточнил, что удар по Днепру не был похож на ядерный взрыв. Он подчеркнул, что не было повышения температуры, о котором заявлял российский диктатор Владимир Путин.

"Это связано с тем, что скорость боеголовок была 10 скоростей звука. Чтобы произошел такой эффект кинетического оружия, нужно где-то 50 скоростей или хотя бы 30. И тогда это было бы похоже на ядерный взрыв. Разрушения меньше, чем от ракеты Х-101 , Х-55, не говоря уже о Х-22 и "Калибрах", "Кинжалах", которые более угрожающие, обладают большей точностью и взрывчаткой, а также большими разрушениями от них", - сказал Кочетков.

Ракета "Орешник" - последние новости

Ранее военный эксперт Иван Киричевский рассказал о производстве баллистической ракеты "Орешник" в РФ. По его словам, формально у Украины нет средств для сбивания "Орешника".

Кроме того, в СНБО опровергли заявления о том, что Россия может "штамповать" ракеты "Орешник" по 300 штук в год. Из-за санкций в РФ существенно замедлился цикл производства высокотехнологичных ракет, заявили в Центре противодействия дезинформации.

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