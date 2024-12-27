Сейчас у России нет десяти "Орешников", которые они могли бы передать Лукашенко.

Заявления Лукашенко о готовности разместить у себя российские ракеты "Орешник" - это продолжение мероприятий пропаганды и информационной войны.

Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Осуществляется давление от такого рода мероприятий и действий от Путина на наше руководство, наших граждан. А также на граждан наших союзников. Это не новое - продолжение ядерных пугалок уже исчерпало себя. Мы помним, как Медведев слетал к товарищу Си. Он пригрозил им пучком, сказал, чтобы с ядерной не игрались даже в заявлениях. И с этим Медведев вернулся, надо искать что-то не ядерное, пугалки", - сказал Романенко.

Видео дня

Он добавил, что россияне пытались быстро разработать ракету "Орешник", поэтому взяли для нее компоненты из других своих ракет.

"Скомпоновали, насколько это возможно. И вот вам "Орешник" новый-старый. Быстро много не сделали, но несколько есть. И потому, что передать своему вассалу белорусскому такое количество - просто там нет. Это просто пропагандистский трюк", - добавил Романенко.

Ракета "Орешник": последние новости

Ранее УНИАН сообщал о заявлении белорусского диктатора Александра Лукашенко, что он якобы получит от России десять ракет "Орешник". Он добавил, что это количество будет отправлено на первом этапе, а впоследствии Минск получит от Москвы еще определенное количество такого вооружения.

Между тем аналитики из Defense Express отмечают, что "Орешник" - это не новая российская разработка. Они проанализировали ту ракету, которой РФ ударила по Днепру, и пришли к выводам, что некоторые компоненты из этой ракеты были созданы еще в 2017 году. А работа над ними началась в 2010-х годах.

Вас также могут заинтересовать новости: