Похоже, что никакого "Орешника" таки не существует. Новым является только название, но не сама ракета.

Баллистическая ракета средней дальности, которую Владимир Путин обозвал "Орешником", существует уже по крайней мере 6-7 лет, поэтому не является совсем новой. Об этом пишет издание Defense Express, ссылаясь на результаты исследования обломков.

Издание получило из собственных источников фотографию, на которой видно серийный номер и дату производства одной из деталей "Орешника" - 12 апреля 2017 года. По мнению экспертов, это означает, что конкретно та ракета, которой россияне ударили по Днепру в ноябре, была собрана в 2017 или 2018 году.

В Defense Express отмечают, что именно в 2017 году россияне планировали начать серийное производство ракеты РС-26 "Рубеж". Ранее многие эксперты предполагали, что "Орешник" - это просто новое название уже известной ракеты РС-26.

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Из этого в Defense Express делают вывод, что технологически сама ракета является еще более старой, ведь 2017-й - это год изготовления конкретной детали. Таким образом, проектировать ракету начали еще в начале 2010-х годов, или даже раньше.

"В конце концов то, что в РФ в 2017 году система управления для баллистической ракеты средней дальности уже существовала в металле, еще раз доказывает, что Кремль активно нарушал Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности с США, еще и этой разработкой. А не только ракетами для "Искандера", - добавили аналитики.

Что известно об "Орешнике"

Как писал УНИАН, 21 ноября Россия впервые ударила по Украине баллистической ракетой средней дальности. В тот же день Владимир Путин выступил с заявлением, в которые утверждал, что это была новейшая российская разработка под названием "Орешник".

На следующий день Путин снова выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что "Орешник" является совершенно новой ракетой, а не модернизацией чего-то старого.

Однако многие эксперты выразили сомнения в том, что Россия смогла тайно создать совершенно новую ракету, о которой никто до сих пор не знал.

Звучали предположения, что скорее всего речь идет о ракете "Рубеж", которую в пропагандистских целях назвали "Орешником". Эксперты отмечают, что игрой с названиями россияне пытаются убедить Запад, что он "проспал" появление у России новой современной ракеты.

Стоит добавить, что ракета "Рубеж" является разработкой на базе ракеты "Ярс", которая в свою очередь создавалась на базе ракеты "Тополь", созданной еще во времена СССР.

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