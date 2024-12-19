Украина активно модернизирует свою пока единственную крылатую ракету, пытаясь сделать ее более точной и дальнобойной.

За время войны Украина значительно модернизировала крылатую противокорабельную ракету "Нептун", которой в апреле 2022 года был потоплен крейсер "Москва". Об этом в интервью "Армия Информ" рассказал командующий Военно-Морских Сил ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа.

"Мы вошли в элитный клуб, который выпускает крылатые ракеты. После того, как мы потопили "Москву", то ВМС ВСУ получили даже первенство в этом клубе", - заявил он.

Командующий флотом признался, что именно он возглавляет государственную комиссию по приемке ракет "Нептун", поэтому процесс модернизации ракеты происходят "на глазах" Неижпапы. По его словам, конструкторы постоянно придумывают новые модификации, чтобы увеличить дальность применения ракеты и улучшить ее точность.

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"К сожалению, все тайны и новые ТТХ не могу раскрыть, ведь это может сыграть на руку врагу, но точно уверяю, что "Нептун" 2022 года и 2024-го - это уже разные ракеты", - подчеркнул Неижпапа.

Стоит добавить, что в июле этого года президент Украины своим указом утвердил Стратегию морской безопасности Украины. В конце ноября Кабинет министров утвердил план мероприятий по реализации этой стратегии.

Среди прочего в рамках этого плана правительство определило своей целью нарастить производство противокорабельных крылатых ракет "Нептун", в том числе в кооперации с иностранными предприятиями и с привлечением высокотехнологичных инноваций. При этом планируется не только обеспечить текущие потребности Сил обороны в противокорабельных крылатых ракетах, но и создать соответствующие запасы. Срок выполнения этой задачи определен как 2024-2025 годы.

Другие новости украинского ВПК

Как писал УНИАН, на днях командующий Сил беспилотных систем ВСУ, полковник Вадим Сухаревский сообщил, что Украина создала лазерное оружие под названием "Тризуб". Каких-то других деталей командующий не привел.

В украинском медиапространстве сразу появилось немало скепсиса относительно заявления Сухаревского. Однако аналитики портала Defense Express отметили, что необходимый набор технологий для изготовления боевого лазера уже отработан и доступен, и украинские оборонные стартапы вполне могут вести такие разработки. При этом без стандартных бюрократических тормозов мирного времени.

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