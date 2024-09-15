Сейчас Украина должна сосредоточиться над созданием собственного вооружения, а не ожидать, что Запад начнет поставлять все необходимое.

Украина должна развивать собственный военно-промышленный комплекс для того, чтобы не зависеть от разрешений партнеров, заявил в эфире "24 Канала" военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий.

"В оборонном деле нельзя полагаться на глобализацию. В оборонном деле нельзя полагаться на то, что ты вынесешь производство куда-то, комплектующие купишь в одной стране, соберешь в третьей. Оборонка должна быть своя. Единственный шанс быть действительно защищенным - это знать, что все необходимое для обороны ты производишь сам. И это ответ на вопрос, как получить преимущество, когда нам не позволяют глубокие удары - самим производить то, чем мы будем наносить глубокие удары", - сказал Дикий.

Он также добавил, что сейчас Украина уже реализуется в этом направлении благодаря производству дронов. И следующим этапом должно быть создание собственных ракет.

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"Чтобы не зависеть от того, дадут ли нам разрешение бить ATACMS, дадут ли нам разрешение бить Storm Shadow. Нам нужны свои ATACMS и Storm Shadow и это реально. Наш Нептун - уже на полпути к Storm Shadow. Его надо еще усовершенствовать и над этим работают. Своих ATACMS у нас еще нет. Но извините, мы государство, которое когда-то производило Сатану - межконтинентальную баллистическую ракету. Вопрос труда, средств, сейчас еще и вопрос конспирации. И соответственно не спрашивать разрешения ни у кого, куда мы можем бить. И как показала история с дронами - мы абсолютно способны это сделать", - добавил Дикий.

Разрешение на удары западным вооружением по территории РФ: что известно

По данным The Guardian, США и Британия уже разрешили удары по России, однако страны не спешат об этом объявлять. По мнению издания, развертывание западных ракет должно стать частью более широкого плана, направленного на окончание войны.

Зато журналисты Politico отмечают, что надежды Украины, что США и Великобритания снимут запреты на удары по территории России во время визитов высокопоставленных дипломатов в Киев не оправдались.

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