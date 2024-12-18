Изготовить лазерное оружие сейчас значительно проще, чем это было несколько десятилетий назад, считают аналитики.

Необходимый набор технологий для изготовления боевого лазера уже отработан и доступен, и украинские оборонные стартапы вполне могут вести такие разработки, при этом без стандартных бюрократических тормозов мирного времени. Об этом пишут аналитики Defense Express, комментируя определенный скепсис в обществе относительно возможности изготовить в Украине боевой лазер.

Как известно, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский заявлял, что Украина уже тестирует боевой лазер под названием "Тризуб". Также он сообщил, что Украина стала пятой страной, которая имеет такое оружие.

Издание проанализировало историю разработки лазерного оружия и пришло к выводу, что все значительно изменилось со времен, скажем, Холодной войны, когда такие проекты закрыли "из-за сложности и непомерности бюджетов".

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"Если взглянуть на историю разработки лазерного оружия, то может оказаться, что для его создания необходимы астрономические средства, время и соответствующая научная база. Например, первые основательные работы над боевыми лазерами прошли в США и СССР еще в 80-х, но были закрыты из-за непомерных даже для Холодной войны бюджетов и незрелости технологий", - говорится в публикации.

Однако, отмечается, уже в 2010 году в США самолет YAL-1 на базе Boeing 747 уничтожил из бортового химического кислородно-йодного лазера баллистическую ракету. По словам аналитиков, это было результатом 15-летних работ и затрат в пределах 5 млрд долларов.

Также в США экспериментировали с боевым лазером против дронов и других угроз "малой интенсивности", рассказывает издание.

"В проекте LaWS, который вел Kratos, произошел переход от непрактичных химических лазеров на волоконные. Срок разработки составил 4 года, точная стоимость учитывая то, что этот лазер до сих пор в строю, неизвестна", - пишут эксперты.

Издание отмечает, что в 2018 году Lockheed Martin получил контракт на 150 млн долларов на производство и поставку лазеров системы HELIOS, которые "имели мощность до 300 кВт и предназначены для реальной боевой работы против всех угроз". В 2021-м первый такой лазер уже интегрировали на эсминец класса Arleigh Burke.

Тогда же, говорится, Raytheon получила контракт на 133 млн долларов на поставку четырех Stryker с боевыми лазерами против дронов. В 2023 году два прототипа уже "усеяли поле сбитыми БПЛА", в 2024-м - три машины колесили по Ираку.

Аналитики подытоживают: история свидетельствует, что со временем разработки лазерного оружия происходят значительно быстрее и менее затратно в средствах. К тому же этому способствуют коммерческие технологии. Издание объясняет:

"Например, волоконные лазеры в LaWS были фактически аналогичны тем, что используются в станках лазерной сварки. Параллельно перестали стоить заоблачные средства системы высокоточного позиционирования".

Что касается конкретной ситуации с разработкой украинского боевого лазера "Тризуб", то, как отмечают аналитики, "между прототипом, который проходит испытания, и изделием, которое готово к серийному производству, - пропасть во времени и ресурсах". Еще одна пропасть - "между началом серийного производства образца вооружения до насыщения его войсками". Поэтому, подытоживают, успешная разработка вовсе не означает, что эти боевые ладеры "уже завтра будут массово в строю".

Украинское оружие: последние новости

Как сообщал УНИАН, украинское лазерное оружие "Тризуб" аналитики считают достаточно передовой разработкой, учитывая характеристики прототипа, о котором заявлял командующий Сил беспилотных систем. Финальная же версия оружия может оказаться еще более эффективной.

По мнению авиационного эксперта Анатолия Храпчинского, лазерное оружие - "это не что-то вне реальности, это не фантастика, а настоящее". Также он сообщил, что сейчас Украина разрабатывает и использует большое количество вооружения, о котором в публичном пространстве информации нет.

Кроме того, появились новые данные о новом украинском боеприпасе большой дальности "Ад". По словам ведущего научного сотрудника Государственного музея авиации Валерия Романенко, у него очень мощный двигатель, благодаря которому боеприпас сможет развивать высокую скорость. Однако у него нет "серьезных систем наведения и донаведения, которые устанавливают на классических крылатых ракетах".

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