По мнению Храпчинского, Украина способна производить 30-40 ракет "Нептун" в месяц.

Украинская ракета "Нептун", которую часто сравнивают с Tomahawk или Storm Shadow, которые стоят около 4,5 млн долларов за единицу, значительно дешевле - примерно 1,5 млн долларов, рассказал производитель средств РЭБ и бывший офицер Воздушных сил Анатолий Храпчинский в комментарии Укринформу.

Также эксперт оценил, что Украина способна производить 30-40 ракет "Нептун" в месяц", отметив: "С учетом возможностей украинского ОПК, такой показатель является вполне реальным".

Он говорит, что можно было бы производить и больше этих ракет, однако "ключевыми остаются вопросы поставок комплектующих: двигателей, навигационных систем и других критически важных элементов".

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"Есть еще один аспект - количество пусковых установок. Именно поэтому критически важным является вопрос международной кооперации. "Нептун" - фактически единственная в Европе ракета класса "земля-земля" с дальностью до 1000 км, которая уже существует и может применяться с наземных, морских и авиационных платформ", - сообщил авиаэксперт.

Он отметил, что Германия, Польша и Франция "только рассматривают возможность создания подобных систем, и это пока только на уровне дискуссий без четких сроков".

Также Храпчинский объяснил, какие возможности для ВСУ открывает модернизированная крылатая ракета "Нептун":

"Речь идет о мощной ракете способной поражать сложные объекты: аэродромы, их техническую инфраструктуру, производственные мощности военно-промышленного комплекса".

Он добавил, что если запуск осуществляется из безопасной зоны в пределах Украины, то глубина поражения может достигать 700 км.

"Это означает, что под потенциальным ударом оказываются не только военные объекты ближе к границе, но и производственные центры, такие как предприятия ракетостроения в Московской области, в частности в Королеве", - подчеркнул эксперт.

Авиаэксперт пояснил, что Украина создала широкий спектр вооружения, которое "существенно влияет на ход боевых действий". Это наземные, воздушные, надводные и подводные беспилотные системы, средства разведки, минирования, разминирования, а также высокоточные ударные системы.

"Поэтому изменение подходов к ведению боевых действий уже происходит, и "Нептун" является важным элементом этого процесса", - указывает Храпчинский.

Также он назвал главное преимущество "Нептуна" - это "возможность запуска с наземной платформы без необходимости в стратегической авиации, которой Украине пока не хватает".

"Нептун" - это не Game Changer, но ключевой компонент изменения правил ведения боевых действий, которое Украина уже реализует. Это часть нового поколения украинского вооружения, которое демонстрирует свою эффективность", - говорит эксперт.

Украинская ракета "Нептун": что известно

Как сообщал ранее УНИАН, новая ракета "Нептун" прошла испытания и успешное боевое применение, сообщил недавно президент Украины Владимир Зеленский. "Новая украинская ракета, точный удар. Дистанция - тысяча километров. Спасибо нашим украинским разработчикам, производителям и военным. Продолжаем работать ради обеспечения украинской безопасности", - сказал он.

В ВМС ВСУ прокомментировали использование новой украинской ракеты. Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что новую ракетную систему применяет только одна структура в составе ВСУ. "И опытная эксплуатация, и боевое применение лежит на наших плечах. Как видите, справились достаточно успешно и уверены, что и в дальнейшем можем выполнять поставленные задачи", - подчеркнул он.

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