Для того, чтобы восстановить свой ракетный запас, утверждается, что России требуется от 14 до 16 месяцев.

Министр обороны Украины Алексей Резников показал инфографику, на которой собраны данные по использованию Россией ракет различных типов.

"Четыре врага российского ракетного арсенала: блестящие украинские силы ПВО; нелепые российские ракетные войска; санкции; время. Демилитаризируем террористическое государство, чтобы жить в мире!"- написал он в Twitter.

Судя по инфографике, Россия использовала 829 ракет "Искандер", а осталось 119 (13%), ракет 3М-55 Onyx есть еще 74%, еще больше осталось С-300 - 87%.

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Поэтому СМИ поинтересовались у своих высокопоставленных источников в силовом блоке, на сколько РФ хватит ракетного потенциала.

Как сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на свои источники, по состоянию на середину ноября ракетного потенциала РФ хватало еще максимум на три массированных атаки, подобных произошедшей 15 ноября.

А для того, чтобы восстановить свой ракетный запас, утверждается, что России требуется от 14 до 16 месяцев.

В материале УП говорится, что РФ расходует остатки стратегических ракетных запасов. На наличие таких проблем указывает и тот факт, что Россия уже несколько недель ищет возможности для поставки иранских баллистических ракет и большего количества дронов.

Массированная ракетная атака России по Украине 15 ноября

15 ноября в МВД заявили, что в результате массированного удара РФ по Украине был нанесен ущерб 30 объектам. Среди них - жилые дома и объекты критической инфраструктуры. В Киеве в результате атаки РФ погиб один человек.

Как сообщил позже Генштаб ВСУ, 15 ноября Россия выпустила по Украине более 90 ракет Х-101 и "Калибр" и более десятка ударных БПЛА.

Под поражение попали жилые дома граждан и объекты критической инфраструктуры Киевской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Львовской, Хмельницкой и других областей нашей страны.

В тот день подразделения Сил обороны уничтожили 77 крылатых ракет, 10 иранских ударных дронов Shahed-136 и один БПЛА "Орион".

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