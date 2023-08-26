Новую российскую винтовку проблемно даже просто зарядить, как показыывает практика.

Новейшие снайперские винтовки, которые поступают во фронтовые части российской оккупационной армии, имеют серьезные недостатки, из-за которых оружие становится практически непригодным к использованию.

Украинский военный эксперт Александр Коваленко опубликовал у себя в Телеграм видео, на котором российские солдаты пытаются зарядить новую винтовку. Четыре патрона последовательно застревают в патроннике, либо вовсе в него не проходят.

"Вашему вниманию не имеющая аналогов в мире тактическая снайперская винтовка Лобаева - ТСВЛ-8 "Сталинград", калибра .338 Lapua Magnum. Снайперские винтовки Лобаева были запущены в производство с 2010. Ну, что сказать... Хорошая, качественная винтовка! Хай на них и переходят!" – пишет Коваленко.

Проблемы с вооружением в российской армии

Как ранее писал УНИАН, Россия испытывает критические проблемы с производством всех видов вооружений, но по некоторым типам ситуация особенно сложная. По словам полковника ВСУ Петра Черника, у россиян, например, есть проблемы с производством танков, которых сейчас выпускают не более 25 штук в месяц.

Кроме того россияне не могут строить новые артиллерийские установки, такие как 2С19 "Мста-С" – из-за отсутствия нужных станков.

Отдельная проблема – обслуживание бомбардировщиков Ту-95МС, каждое поднятие которого в воздух – это нагрузка на саму конструкцию. Сейчас их обслуживают в том числе путем "каннибализма" – снятия запчастей с одних машин, чтобы отремонтировать другие.

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