Сейчас на Востоке идут очень жесткие бои, эта территория прострелена и изучена еще со времен АТО.

Россия перебрасывает на Восточный фронт около 30 тысяч военных для подкрепления своих истощенных сил. Но даже 100 тысяч задействованной пехоты мало на что влияет.

Об этом в эфире телемарафона единых новостей сказал глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко. По его словам, враг на Востоке уже длительное время пытается концентрировать и линейные бригады, и десантников.

Сейчас на фронт свозят даже силы территориальной обороны и "барсов", которые, по словам Тимочка, являются "очень плохоньким аналогом украинского резерва", и состоят "из пенсионеров и людей, которые когда-то служили в росармии".

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Тимочко отметил, что сейчас на Востоке идут очень жесткие бои, эта территория прострелена и изучена еще со времен АТО. В то же время он заверил, что все происходит под контролем Сил обороны Украины.

По словам военного, есть понимание, что будет чрезвычайно сложно, в то же время подчеркнул, что восточным направлением руководит "один из самых успешных боевых генералов и Украины, и Европы - Александр Сырский, у которого опыта хоть отбавляй что в обороне Киева, что в освобождении Харьковской области".

Тимочко отметил, что на Лиманском направлении, где оккупантам удалось достичь в свое время максимального "пика", на сегодня пришлось вернуться на позиции, с которых все начиналось.

Он также сказал, что перегруппировка, привлечение дополнительных сил и минирование свидетельствуют о том, что российская армия отступает.

"Никакая армия не минирует территорию массово, если она уверена, что будет наступать. Потому что сама же пойдет по минам. Минируют только тогда, когда готовятся отступать, чтобы прикрывать отступающие войска", - отметил Тимочко.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, 25 августа командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что после месяца жестких боев и понесенных значительных потерь на Купянском и Лиманском направлениях, противник осуществляет перегруппировку своих сил и средств, одновременно перебрасывая с территории РФ новосформированные бригады и дивизии. Главная цель этих мероприятий - возобновление активных наступательных действий.

По словам начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, в России рассматривают вариант мобилизации еще 450 тысяч человек для войны против Украины. Он также отметил, что ежемесячно в рамках так называемой скрытой мобилизации российские власти призывают около 20 тысяч человек.

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