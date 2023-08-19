В частности, это коснется танков, однако ракетное вооружение россияне "смогли поставить на конвейер".

Полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник рассказал, с каким оружием у россиян будут нарастать проблемы. Об этом Черник сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос относительно его недавнего заявления относительно того, что Россия приближается к тому критическому моменту, когда ей уже будет не хватать достаточного количества вооружения для продолжения военных операций.

"У них все больше и больше будут нарастать проблемы, в первую очередь, с бронетанковым оружием. То есть с танками классическими. Почему? У них остался один завод "уралвагон" - завод, который производит эти танки, в первую очередь, Т-90", - отметил он.

По словам Черника, показатель их изготовления составляет максимум 25 танков в месяц, а в год это количество едва достигает 300. "Мы понимаем, что около 4 тысяч уже уничтожено", - отметил эксперт.

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Кроме того, по словам полковника, строить новые артиллерийские установки, такие как 2С19 "Мста-С", россияне не смогут. "У них осталось всего шесть-восемь станков, не заводов, а станков, которые могут высверливать стволы", - сказал Черник.

Также, отметил он, к "технологическому упадку" движется самолет Ту-95МС, каждое поднятие которого в воздух – это нагрузка на саму конструкцию. "Да, у них есть около 60 таких машин. По методу каннибализма будут лепить какие - то такие, которые смогут быть функциональны", - отметил эксперт.

Так, по словам Черника, в стратегическом плане у россиян "все идет вниз", кроме ракетного вооружения. "Тут, к большому сожалению, они смогли поставить на конвейер в пределах до 100 ракет и по принципу "изготовили – применили" будут нас терроризировать до конца этой войны", - сказал он.

Военный эксперт также отметил, что" старого хлама " на складах в России еще очень много. В частности, речь идет об артиллерийских установках и бронетехнике. "И опять же, тот же метод каннибализма: взяли 3-4 машины, слепили в одну, бросили в бой – мы их сожгли", - добавил он.

В то же время Черник отметил, что учитывая то, что за 1,5 года вооруженными силами Украины было уничтожено более четырех тысяч танков и более восьми тысяч боевых бронированных машин, то "мы понимаем, что такие же показатели у них еще есть на складах, а даже больше". "И это все придется уничтожить", - подчеркнул эксперт.

Дрон ВСУ уничтожил вражеский танк за $4,5 миллиона - что известно

Как сообщал УНИАН, накануне министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что ВСУ на Сватовском направлении с помощью FPV-дрона уничтожили российский танк Т-90 стоимостью 4,5 млн долларов.

Для уничтожения вражеской техники был использован дрон-камикадзе украинского производства. Федоров заметил, что беспилотник за несколько сотен долларов поражает технику стоимостью в миллионы долларов.

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