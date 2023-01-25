Украинская авиация в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага.

В течение суток украинские защитники уничтожили вражеский самолет Су-25, вертолет Ка-52 и два БПЛА типа "Орлан-10", говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Украинская авиация в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Также Силы обороны Украины уничтожили самолет Су-25, вертолет Ка-52 и 2 БпЛА типа "Орлан-10". А наши подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по пункту управления, 9 районам сосредоточения живой силы и 3 складам боеприпасов противника", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в течение суток противник нанес 21 авиационный и 5 ракетных ударов. Также совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Видео дня

Потери России в Украине - актуальные данные

ВСУ продолжают "отправлять в ад" оккупантов. 25 января защитники "откобзонили" еще 910 захватчиков, таким образом потери РФ выросли до 123 080 "двухсотых".

Российская армия буквально стирается об штурмы Соледара и Бахмута. Накануне в сети появились жуткие, но красноречивые кадры поля, усеянного трупами российских солдат где-то на Бахмутском направлении.

А на Соледарском направлении украинские артиллеристы подорвали целую траншею "вагнеровцев", которые продвигались к позициям ВСУ.

Случаются и забавные моменты на передовой. Так, украинские бойцы сняли, как на их снайпера выдвинулся с лопатой российский оккупант. В результате "штурмовик" был уничтожен одним выстрелом.

В боях с ВСУ был уничтожен боец отряда "Барс", которого пропагандисты окрестили чуть ли не "терминатором". Кроме того, стало известно о ликвидации десантника с сирийским опытом – героя русских "сказок".

В Запорожской области "откобзонили" сына топ-кадыровца Джамбулата Заураева.

Вас также могут заинтересовать новости: