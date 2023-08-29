Кассетные боеприпасы к Himars имеют вдвое большую дальность поражения.

Поступления в Украину от США кассетных боеприпасов для артиллерийских систем позволит увеличить потери российских оккупантов и их техники.

Об этом сказал военный эксперт Петр Черник, комментируя возможность увеличения США поставок кассетных боеприпасов, в частности, для украинских артиллеристов.

"Это повысит коэффициент истребления как личного состава противника, так и его техники", – подчеркнул он. По его словам, для "засеивания" условного футбольного поля артиллерией требуется 30-50 залпов обычными боеприпасами, а это приводит к истощению стволов, а также цена одного боеприпаса, в частности, М795, в пределах 1000 долларов. Эксперт отмечает, что в то же время, ту же работу выполняет до 5 кассетных боеприпасов – "субэлементы растираются в воздухе на 15-20 метров и "засевают" все густо и высекают все".

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Черник добавил, что речь не идет о полном уничтожении вражеского танка, но он будет серьезно поврежден.

"Уничтоженную технику не забирают, поврежденную забирают. Следовательно нужен будет другой танк, чтобы его вытащить, а это отвлечение техники и людей от боевой работы", - добавил он.

Эксперт отмечает, что если на этом условном поле обычная артиллерия истребит 100 человек личного состава, то с помощью кассетных боеприпасов -120. "А если брать за неделю, то это невероятно хорошо", - сказал он.

Черник надеется, что в Украину поступят кассетные боеприпасы к Himars, которые имеют вдвое большую дальность поражения.

"Обычный снаряд имеет до 30 км дальность поражения, а кассетный Хаймерс - до 60 км, то есть вдвое больше. Несколько таких залпов в какой-то отдельной локации способны "выкосить" очень много личного состава врага и уничтожить технику. Если будут боеприпасы М30А2, то это для нас важно", – отметил эксперт.

Кассетные боэприпасы для Украины - детали

Вчера, 28 августа, США рассматривают возможность передачи Украине кассетных боеприпасов для реактивной артиллерии большей дальностью поражения.

В аналитическом материале The Washington Post отмечалось, что представители администрации Байдена рассматривают несколько новых важных способов увеличения поддержки со стороны Запада. В Вашингтоне говорят о поддержке решения о предоставлении кассетных боеприпасов для реактивной артиллерии, которые могут поразить глубже, чем артиллерийские версии, которые Соединенные Штаты начали поставлять в июле.

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