В обратном направлении Украина уже отправила трофеи с поля боя.

Первые западные танки с обученными украинскими экипажами прибудут в Украину в ближайшее время. Об этом сообщил у себя в Фейсбуке министр обороны Алексей Резников.

"Свободный мир создал "танковую коалицию", чтобы помочь Украине победить в этой войне. Уже в ближайшее время мы ожидаем первых танков от партнеров с подготовленными украинскими экипажами", – написал он.

Также Резников рассказал об открытии в Германии, Литве, Латвии и Эстонии экспозиций с российскими танками, подбитыми на фронте в Украине.

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"24 февраля граждане четырех стран одновременно увидят, что российские танки могут попасть в Европу через Украину только в виде музейных экспонатов", – отметил министр.

По мнению Резникова, увидев российские танки в таком состоянии, европейцы убедятся, что "Россию можно и нужно побеждать в поле боя".

"И лучше это сделать в Украине, чтобы потом не пришлось останавливать врага у своего дома", – подчеркнул он.

Поставки западных танков в Украину

В январе Украина получила подтверждение от западных партнеров об их намерении передать для нужд ВСУ несколько сотен танков западного образца. В настоящее время украинские танкисты проходят обучения на этих машинах в нескольких странах Европы.

Власти Польши обещают, что придут обещанные ими танки Leopard 2 в ближайшие две-три недели. Также Польша поддерживает предоставление Украине боевых самолетов, но надо достичь консенсуса в рамках НАТО.

В то же время обещанные Вашингтоном 31 танк Abrams фактически остаются "под вопросом". Американские власти до сих пор не утвердили юридическое решение об изъятии этих танков со складов или о заказе их изготовления на заводе.

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