Пока непонятно, когда именно будет принято окончательное решение или когда эти танки могут прибыть в Украину.

Администрация Байдена может изменить курс и использовать полномочия президента, чтобы предоставить Украине танки M1 Abrams, которые хранятся на складах.

Такое мнение высказал главный заместитель помощника секретаря по военно-политическим вопросам Стэнли Браун на полях IDEX 2023 в Объединенных Арабских Эмиратах, пишет Breaking Defense. По его словам, почти через месяц после объявления о своем решении отправить танки M1 Abrams до Украины, США все еще решают, какой вариант лучше - изымать машины из имеющихся запасов или заказывать производство новых.

Когда в конце января Вашингтон объявил, что отправляет в Киев 31 танк Abrams, речь шла о машинах M1A2, и что для их приобретения будет использовано Инициативу содействия безопасности Украины. Это свидетельствует о том, что танки будут закуплены, а не изъяты со складов США. Однако, по словам Брауна, это решение фактически не принято.

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"Потенциально это может быть комбинацией закупленных и взятых со складов танков. Abrams у нас есть на вооружении. У нас есть разные версии Abrams, некоторые старые..., и я не знаю, какие конкретно Украина в конце концов получит",-сказал Браун.

Он отметил, что пока неясно, когда именно будет принято окончательное решение или когда эти танки могут прибыть в Украину.

Отмечается, что такой шаг - передача со складов - потенциально мог бы ускорить поставку танков Abrams в Украину.

Танки Abrams для Украины - что известно

25 января президент США Джо Байден официально объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Из них сформируют один танковый батальон. Доставка танков займет несколько месяцев.

Как сообщило Politico со ссылкой на источники, США собираются поставить Украине танки Abrams более современной модификации M1A2. Эта версия танков имеет более сложную оптику и системы управления, чем более старая версия А1, которую армия США собирается снять с эксплуатации в ближайшие годы. Версия M1A2 помогает экипажам быстро отслеживать дружественные машины, определять позиции противника и обрабатывать запросы артиллерии.

Позже заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подчеркнула, что США не смогут доставить в Украину танки Abrams до начала ожидаемого весной наступления.

При этом экс-глава ЦРУ и бывший командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус считает, что Кремлю пора начать беспокоиться из-за поставки американских танков Abrams в Украину, поскольку это было очень важное решение. Он подчеркнул, что сейчас Украина будет получать современные западные вооружения, в том числе танки. И это оружие превосходит старые советские образцы.

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