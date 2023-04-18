В частности, Украина ожидает основательных решений, которые будут соответствовать перспективам на поле боя.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ожиданиях Украины от следующей встречи контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн-11"), которая состоится 21 апреля.

"Уже готовимся и к очередной встрече в формате "Рамштайн", - сообщил Зеленский во время вечернего обращения к украинцам.

Как отметил глава государства, он провел соответствующие подготовительные совещания.

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"И ожидаем основательных решений, которые будут соответствовать перспективам на поле боя. Довольно амбициозным перспективам, которые мы всеми силами приближаем. Причем приближаем не только для себя, не только для Украины, но и для всей нашей антивоенной коалиции", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что российский агрессор должен проиграть.

"И это наша общая ответственность с партнерами – выиграть больше времени для мира, то есть быть сейчас максимально активными в обеспечении оружием и снарядами, чтобы нашу общую победу ускорить", – добавил президент.

Также глава государства сообщил, что подписал указ о государственных наградах для украинских воинов. Речь идет о 127 бойцах Вооруженных сил Украины, из них 68 наградят посмертно.

"Очень важно это понимать: каждый раз, когда мы слышим, что обещанная поставка оружия задерживается, каждый раз, когда возникают сомнения относительно типа оружия для Украины, относительно дальнобойности или других качественных характеристик – каждый раз это означает, что украинские воины отдают свою жизнь, чтобы было это время... время, которое тратится, чтобы убедить и чтобы все же состоялась поставка необходимого оружия", – подчеркнул Зеленский.

Самолеты F-16 для Украины

Украина просит западных партнеров предоставить современные истребители F-16, однако решения об их передаче ни в США, ни в других странах не принимали. Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Силы обороны Украины смогут очень быстро освободить оккупированные территории, если получат американские истребители F-15 и F-16, которые имеют страны-члены НАТО. По его словам, украинские военные летчики могут научиться летать на F-16 менее чем за шесть месяцев.

6 апреля стало известно, что двое украинских пилотов успешно прошли тестирование на современных истребителях в США.

11 апреля исполняющий обязанности министра обороны Королевства Дания Троэлс Лунд Поульсен заявил, что решение о передаче Украине самолетов F-16 должно приниматься совместно со странами-союзниками.

"Рамштайн-11": что известно

Следующее, 11-е заседание Контактной группы по обороне Украины состоится на военно-воздушной базе "Рамштайн" 21 апреля.

Предварительное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоялось 15 марта по видеосвязи. Министр обороны США Ллойд Остин призвал международную коалицию стран в формате "Рамштайна" быстро и полноценно выполнять обязательства по усилению обороны Украины.

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