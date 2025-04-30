Почти половину своих потребностей в оружии Украина обеспечивает сама, и этот процент будет расти, считает Гетьман.

Доля военной помощи Украине со стороны США будет уменьшаться за счет увеличения доли европейской помощи и производства нашего собственного оружия, считает ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. Об этом он сказал в интервью изданию Oboz.ua.

По его словам, имеющегося сегодня оружия Украине "до осени, как минимум, нам хватит", а возможно, и до конца года. В то же время, говорит он, не факт, что помощь со стороны США полностью прекратится, учитывая изменения в риторике президента США Дональда Трампа.

"Также вполне возможно, что будет увеличена помощь со стороны Европы. И самое главное - увеличатся возможности нашего ВПК. Более 40%, почти половину наших потребностей, мы обеспечиваем за счет своего оружия", - отметил эксперт.

Видео дня

Он считает, что производство украинского оружия будет наращиваться, и "в ближайшее время эти 40% превратятся в 50%".

"То есть по большому счету мы можем воевать собственным оружием. На ЕС, Великобританию и США остается 50%. ЕС и Британия помогают примерно одинаково, еще около 25-30% приходится на США. Американская доля будет уменьшаться за счет увеличения европейской помощи и производства нашего собственного оружия", - сказал эксперт.

По его мнению, когда помощь от США будет составлять 10-15%, "все ультиматумы от США мы сможем вообще не принимать, ведь это не тот процент, который дает право что-то диктовать".

Зависимость Украины от США в поставках оружия

Как сообщал ранее УНИАН, США серьезно не рассматривают новые поставки оружия Украине. Европейские дипломаты подтвердили изданию The New York Times, что не получали от Штатов четких гарантий относительно продолжения обмена разведывательной информацией с Киевом. Это вызывает беспокойство, поскольку война продолжается.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Украины купить у США большой пакет оружия на сумму объемом 30-50 млрд долларов. "Мы хотим и мы готовы, и мы передавали американской стороне большой пакет, который мы хотим купить. Купить в том или ином виде. Это наш формат, как мы заплатим за это. И мы не просили будущий пакет бесплатно", - рассказывал Зеленский.

В ответ президент США Трамп набросился на Зеленского из-за оружия для Украины. "О, он всегда стремится приобрести ракеты. Послушайте, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что сможете ее выиграть, верно? Нельзя начинать войну против кого-то, кто в 20 раз больше тебя, и надеяться, что люди дадут тебе ракеты", - сказал Трамп в адрес президента Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: