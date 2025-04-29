В Штатах вновь подчеркнули необходимость прекратить огонь.

Соединенные Штаты Америки выйдут из переговорного процесса по прекращению войны, если Российская Федерация и Украина не продемонстрируют прогресс.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Тэмми Брюс, ссылаясь на заявление государственного секретаря Марко Рубио. По ее словам, при отсутствии прогресса Вашингтон оставит роль посредников:

"Мы сейчас находимся в таком состоянии, когда обе стороны должны предоставить конкретные предложения относительно того, как положить конец этому конфликту. Как мы будем действовать дальше - это решение, которое сейчас принадлежит президенту. Если не будет прогресса, мы отойдем как посредники в этом процессе".

Пресс-секретарь Госдепа напомнила, что Белый дом выступает за полное, а не трехдневное прекращение огня, а также осудила участие солдат Северной Кореи в войне против Украины. По ее словам, есть и другие страны, которые "способствуют этой бойне".

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США недовольны темпом переговоров

Напомним, Соединенные Штаты Америки уже заявляли о готовности выйти из мирных переговоров, если стороны не будут демонстрировать прогресса. Вице-президент Джей Ди Вэнс сказал, что Вашингтон не будет поддерживать бесконечный конфликт и ожидает от Украины и России готовности к компромиссам.

Согласно данным СМИ, американский проект мирного соглашения предусматривает замораживание линии фронта и определенные уступки со стороны Украины, включая отказ от вступления в НАТО.

Киев еще в начале переговоров согласился на главное условие Дональда Трампа - прекратить огонь на фронте. В то же время Москва отказывается, объявляя "праздничные перемирия", которых не придерживается.

Вчера кремлевский правитель Путин объявил о введении трехдневного перемирия, которое продлится с 8 по 11 мая. В Вашингтоне раскритиковали его, отметив, что хотят полного прекращения огня.

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