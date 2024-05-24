Томаш Древняк считает, что украинцы уже наступили на грабли с танками Leopard.

Самолеты F-16 не являются "чудо-оружием", но они действительно заметно превосходят советские МиГ-29, поэтому для Украины это будет заметное усиление. Такое мнение в интервью Rzeczpospolita высказал бывший инспектор польских ВВС, советник министра обороны Польши генерал Томаш Древняк.

"Сам самолет имеет огромные возможности. Все зависит от того, какой методикой воспользуются украинцы и будут ли выпускать по два или четыре самолета, ведь капельный взлет самолетов кардинально ситуацию на фронте не изменит", - говорит Древняк.

По его словам, "капельное" применение западных танков, таких как Leopard, не дало впечатляющего эффекта на поле боя. С самолетами может быть то же самое.

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Вместе с тем Древняк предостерегает украинцев от проявления эмоций и применения F-16 "слишком рано" после их появления.

"Сейчас, наверное, есть целая команда людей, которые учатся планировать миссии и использовать истребители. Украинцы, используя постсоветские технологии, вынуждены были использовать постсоветскую тактику или тактику, очень похожую на ту, которую использовали россияне. Теперь это изменится", - объясняет генерал.

Древняк отмечает, что F-16 - не просто истребитель, а многоцелевой самолет, который имеет мощные возможности для поражения наземных целей, в частности зенитных систем. Старый МиГ-29 уступает американскому "сверстнику" по своему функционалу.

"Не то, чтобы появление четырех самолетов изменило бы судьбу войны. Чудо-оружия не бывает и нужно просто стараться использовать эти самолеты как можно лучше", - заключает генерал.

Украина получит F-16: последние новости

Как писал УНИАН, первая группа украинских пилотов завершила обучение на F-16 в США. Они проходили подготовку на 162-й военно-воздушной базе Национальной гвардии США в Тусоне. В Воздушных силах ВСУ говорят, что теперь эти пилоты продолжат курс подготовки уже в Европе.

Также мы рассказывали, что обученные специалисты по обслуживанию F-16 начали возвращаться в Украину. Теперь они смогут делиться своим опытом с другими украинскими военными техниками.

Вместе с тем сроки поставки первых самолетов остаются туманными. Дания, которая якобы первой должна передать свои F-16, говорит о "нескольких месяцах".

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