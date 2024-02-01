Дрон успешно проходит вражеские системы радиоэлектронной борьбы.

Против российской армии ВСУ применяют ударный гексакоптер Vampire, который получил прозвище "Баба Яга" и стал ночным кошмаром для оккупантов.

Об этом дроне в эфире "Эспрессо" рассказал военнослужащий ВСУ Сергей Волков. По его словам, он не знает, почему дрон получил сказочное название.

"Обычно этот дрон летает ночью и гудит, и вроде метла Бабы Яги сверху небольшая и страшная. Он с современной тепловизионной системой, так что он достаточно хорошо сканирует скопление врага и несет большое количество БК, которое иногда враг может от страха, скажем, умножать на 10. Потому что он нормально разносит, в зависимости от ситуации, большое количество мин, или несколько противотанковых. Поэтому это опасная для них история", - рассказал Волков.

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По его данным, "Баба Яга" успешно проходит вражеские системы радиоэлектронной борьбы. В подразделении, в котором служит Волков, много экипажей БПЛА, которые умело и эффективно уничтожают врага.

Что известно о "Бабе Яге"

Так российские оккупанты называют большой ударный гексакоптер Vampire (производитель - украинская компания SkyFall), который стал их ночным кошмаром. Свое название он получил из-за того, что ночью этот дрон сыплет на врага много снарядов.

Украинские военные используют тяжелые дроны-бомберы, чтобы в темноте уничтожать технику и арсеналы противника. В день этот беспилотник не может летать, потому что, когда полностью загружен, становится очень тяжелым. Имеет малую скорость и громкий звук двигателя. Поднимает нагрузку весом до 20 кг на высоту до 400 м и одновременно может сбрасывать четыре снаряда.

"Баба Яга" появился на фронте недавно, но уже показал много успешных полетов. В частности, заменил легкие FPV-дроны, которые атакуют оккупантов днем.

Также "Баба Яга" имеет преимущество в цене, которая составляет примерно 20 тыс. долларов. За свой "век" может совершить до 12 полетов и уничтожить около 10 целей, в том числе до 5 единиц военной техники на миллионы долларов. Операторы вносят координаты и дрон летит к цели, выбрасывает снаряд и самостоятельно возвращается.

"Баба Яга" принадлежит к армии дронов. Имеет 6 винтов, 6 креплений для боеприпасов и т. д.

Скорость - до 40 км/ч с полной нагрузкой, 80 км/ч – без нагрузки; высота полета – 400 м; дальность полета – 10 км; дальность связи – 6 км; время полета – 37 минут без нагрузки и 23 минуты с 10 кг веса.

Оружие украинского производства

Напомним, по словам эксперта, Украина имеет собственное оружие баллистического типа, способную достичь российского Урала и секторально ударить по объектам в тылу оккупанта. Это мощные ударные силы, сформированные на базе армии дронов. Военные Украины способны достать собственными силами там, где ВСУ не могут применять западное оружие.

Говорится, что армия дронов позволяет ВСУ создать мощные ударные силы, дроны баллистического типа достают до Санкт-Петербурга, Москвы, Урала.

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