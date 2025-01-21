Он отмечает, что партнеры Украины очень неохотно "отрывают" "Петриоты" от себя, ведь всерьез начинают рассматривать вариант, что российские ракеты полетят и на них.

В рамках этой войны Украина так и не будет иметь достаточного количества средств противовоздушной обороны. Такое мнение в эфире "Новости.Live" высказал Евгений Дикий, экс-командир взвода батальона "Айдар", говоря о противодействии российским ударам системами противовоздушной обороны.

Он напомнил, что ранее отмечалось, что Украине нужно не менее 10 установок Patriot. "Петриотов" нам как пять обещали, так пять и дали. А больше пока никто даже не обещал. Они очень неохотно "отрывают" "Петриоты" от себя... Они уже всерьез просто начинают рассматривать вариант, что российские ракеты полетят и на них", - сказал Дикий.

По словам экс-командира, "вся безопасность Европы обеспечивается именно американскими "Петриотами".

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"Я думаю, что достаточно ПВО в рамках этой войны у нас так и не будет. Да, у нас когда-то будет "железное небо", у нас когда-то будет все покрыто нашим ПВО. Но это уже задача на после войны. Эту войну нам надо пережить с недостаточным ПВО", - отметил он.

Так, добавил Дикий, "если мы не можем сбивать все, что на нас летит, значит, надо максимально приложить усилия, чтобы оно вообще не полетело".

"Вопрос об охоте на пусковые - это очень правильный вопрос и очень наболевший. И я не говорю, что это простая задача. Это то, что называется "задача с тремя звездочками". Это сверхсложная задача. Но это для нас как раз более реалистичный способ, чем надеяться, что мы прикроем все свое небо", - сказал экс-командир.

Выиграть войну в обороне невозможно: Сырский заявил, что нужно делать

Как сообщалось, ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что выиграть войну в обороне невозможно. По его словам, Украине необходимо внедрять то, в чем она имеет преимущество.

Он, в частности отметил, что мы первыми в мире создали Силы беспилотных систем и у нас сейчас происходит наращивание беспилотной составляющей. Кроме того, мы активно развиваем роботизированные платформы.

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