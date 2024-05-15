Румынский Patriot для Украины: премьер-министр Марчел Чолаку доволен реакцией Москвы

В России опасаются, что мир мобилизуется против диктатора Путина.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку не исключает, что Украине будет передана установка Patriot, и доволен реакцией Кремля на такую возможность, который начал угрожать Румынии. О возможности поставки страной системы Patriot в Украину Чолаку рассказал в интервью Digi24. По словам главы правительства Румынии, окончательное решение будет принято Высшим советом по национальной обороне (CSAT).

Журналисты напомнили: министр обороны страны Анджел Тилвар сказал, что "действующая система Patriot в Румынии является незаменимой". И эти слова могут означать отказ передать установки Украине. Однако Чолаку ответил, что делать такие выводы - преждевременно.

"Решение будет принято в рамках CSAT, как всегда. Это важное решение. Вместо этого мы увидели реакцию Москвы. Давайте будем честными: мы имеем дело с агрессором и диктатором", - сказал премьер-министр. Видео дня

По его словам, реакция Москвы - завуалированная угроза Румынии, то есть возможное решение о предоставлении Украине системы Patriot очень беспокоит Кремль. В то же время Чолаку уверен, что Россия не нападет на Румынию.

"Россия не может себе позволить напасть на Румынию и не хочет нападать на Румынию. Румыния является членом НАТО, у нас есть стратегический партнер - Соединенные Штаты Америки. Я имел телефонный разговор с господином президентом, я не вдавался в подробности. Остается предположить, что это решение будет принято в CSAT, и прежде всего по безопасности Румынии", - сказал Чолаку.

Он подчеркнул, что нападение РФ на Румынию нелогично.

"Я доволен реакцией Москвы. Это означает, что мы значимы, и она опасается, что мир мобилизуется против диктатора Путина", - цитирует издание премьер-министра.

Предоставление систем Patriot Украине - последние новости

Глава Пентагона Ллойд Остин призвал партнеров передать Украине комплексы Patriot. По его словам, он еженедельно разговаривает со своим коллегой - министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Как сказал Остин, есть страны, которые имеют установки Patriot, и поэтому "мы продолжаем привлекать эти страны, поощряя их предоставить больше возможностей".

Также УНИАН сообщал, что у Украины есть шанс получить еще 6 систем Patriot. Передачу оружия лоббирует в ЕС премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая призвала своих европейских коллег руководствоваться примером Германии по передаче оружия Украине.

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