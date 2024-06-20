По информации FT, сейчас Украина имеет на вооружении по меньшей мере четыре комплекса Patriot.

Правительство США планирует приостановить все открытые заказы на системы противовоздушной обороны Patriot и ракеты-перехватчики до тех пор, пока Украина не получит достаточно защиты от воздушных атак со стороны РФ, пишет Financial Times, ссылаясь на трех человек, которые ознакомлены с этим решением.

Они заявили, что об этом будет объявлено в четверг после заявления президента США Джо Байдена относительно обязательств о поставках дополнительных систем противовоздушной обороны в Украину, которое он объявил на прошлой неделе в Италии.

Тогда Байден сообщил, что пять стран согласились отправить Patriot и другие системы ПВО в Украину, поэтому другим странам, которые ожидают поставки американских систем, придется подождать, ведь "все, что у нас есть, пойдет в Украину, пока их потребности не будут удовлетворены".

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"Заявление США в четверг закрепит обязательства Байдена перед Киевом и гарантирует, что Украина получит системы Patriot, необходимые для защиты своих городов и критически важной инфраструктуры", - отметили для Financial Times два человека, знакомых с этим решением.

В издании напомнили, что Польша, Румыния и Германия являются одними из европейских стран, которые имеют открытые заказы на системы Patriot. Испания также имеет такой заказ, а коалиция стран НАТО в январе заказала 1000 ракет Patriot.

В FT добавили, что Испания, Греция и Румыния имеют в своем арсенале Patriot, однако пока не позволяют передавать пусковые установки Украине. В Польше заявили, что ее Patriot защищают инфраструктуру, которая используется для поставки западного оружия через ее границу в Украину, поэтому они уже развернуты для защиты разрушенной войной страны.

Журналисты отмечают, что сейчас Украина имеет на вооружении по меньшей мере четыре комплекса Patriot, которые предоставили США и Германия.

"Решение проблемы нехватки боеприпасов и пробелов в системе противовоздушной обороны Украины имеет важное значение для защиты критически важных объектов инфраструктуры и является не менее важным, чем стабилизация линии фронта. Российские удары нанесли значительный ущерб неядерной энергетике Украины, а российские беспилотники все чаще могут атаковать украинские позиции за линией фронта из-за отсутствия прикрытия противовоздушной обороны", - подчеркнул старший научный сотрудник программы "Россия и Евразия" Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман.

Patriot для Украины

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что между Украиной и партнерами ведутся дискуссии о предоставлении 5 из 7 систем противовоздушной обороны Patriot, которые срочно нужны нашему государству. По его словам, об этих потребностях знает президент США Джо Байден и другие союзники.

В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что его страна передаст Украине четверть своих запасов Patriot. Он рассказал, что Германия также проводит обучение украинских военных работать с этими ЗРК и передает ВСУ ракеты к ним.

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