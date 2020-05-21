Россия увеличивает количество оружия за 60 км от украинской границы (фото)

Это уже второе пополнение этим оружием отдельного самоходного артиллерийского полка РФ в 2020 году.

Российские военные в Брянской области, всего в 60 км от Украины, получили очередную партию из 10 самоходных гаубиц 2С33 "Мста-СМ2".

Об этом сообщает Defense Express.

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Это уже второе пополнение этим оружием отдельного самоходного артиллерийского полка РФ в 2020 году. Первые 15 гаубиц россияне получили в январе. До конца года Россия планирует полностью перевооружить полк.

Скорость стрельбы 2С33 "Мста-СМ2" – более 10 выстрелов в минуту, дальность – до 29 км. Предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, противотанковых средств, а также живой силы противника.

Как сообщал УНИАН, в Ливии правительственные войска ликвидировали российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха».