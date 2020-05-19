Ликвидация российского комплекса РЭБ "Красуха" попала на видео

Система РЭБ находится на вооружение российской армии с 2014 года.

В Ливии правительственные войска ликвидировали российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха».

Видео с его ликвидацией опубликовал телеграмм канал Clash Report.

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Во время движения комплекса по трассе, по нему был нанесен точечный удар с беспилотного летательного аппарата турецкого производства.

Комплекс «Красуха» был передан Объединенными Арабскими Эмиратами, осуществляющими материально-техническую поддержку войск верховного главнокомандующего Ливийской национальной армии Халифа Хафтара.

Система РЭБ находится на вооружении российской армии с 2014 года, она может осуществлять подавление различных целей на расстоянии в сотни километров.