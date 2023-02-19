Высокий представитель ЕС отмечает, что Украина нуждается в танках, и призывает срочно решить проблему нехватки боеприпасов.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель призывает перестать аплодировать украинскому героическому сопротивлению российской агрессии, а ускорить вооружение Украины для победы в войне против РФ.

"Зеленский и украинцы получают много аплодисментов, но недостаточно боеприпасов. Это парадокс. Им нужно меньше аплодисментов и лучше оснащение оружием. Украинцы воюют и платят самую высокую плату с точки зрения потери жизней. Но эта война происходит на европейской земле, влияет на нас и имеет глобальное влияние во всем мире, что также влияет на нашу безопасность", - подчеркнул Боррель во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Высокий представитель добавил, что в Евросоюзе одобрили 7 траншей на военную помощь для Украины в рамках Европейского фонда мира на сумму 3,6 млрд евро. При этом, общая сумма на военную помощь Украине от Евросоюза и его стран-членов составляет 12 млрд евро.

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Также Боррель напомнил, что до конца этого года будет подготовлено 30 тысяч украинских военных в рамках европейской миссии по военному обучению.

"Но гораздо больше надо сделать и гораздо быстрее. До сих пор многое надо сделать. Мы должны увеличить и ускорить нашу военную поддержку для Украины, быстро", - подчеркнул Боррель.

Он сказал, что первое срочное задание, которое должна выполнить Европа, - это вооружить Украину.

"Мы вчера сказали, все европейские лидеры, что Россия не может выиграть эту войну. Что Украина должна победить. Поэтому, надо перейти от слов к фактам, и ускорить нашу военную поддержку Украины, поскольку Украина находится в критической ситуации с точки зрения наличия боеприпасов", - сказал Боррель.

Также он отметил, что все знают, чтобы выиграть войну, - нужны основные боевые танки. "Вы не выиграете войну без этого типа вооружения. И теперь проблема нехватки боеприпасов должна быть решена быстро", - заявил Боррель.

Оружие для Украины - актуальное

Как сообщал УНИАН, 8 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась с Великобританией о поставках дальнобойного оружия.

9 февраля председатель Европейского парламента Роберта Мецола призвала политиков предоставить Украине самолеты и дальнобойные ракеты.

17 февраля Зеленский заявил, что Украина будет работать над созданием коалиции из стран, которые готовые поставлять истребители по аналогии с "танковой коалицией".

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