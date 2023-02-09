Мецола отметила, что ответ Евросоюза должен быть пропорционален угрозе, а угроза - очень велика.

Председатель Европейского парламента Роберта Мецола призвала политиков предоставить Украине самолеты и дальнобойные ракеты.

Об этом она сказала в Европарламенте во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Мецола отметила, что это должно стать следующим шагом в оказании помощи Украине.

"Мы оказываем военную помощь и оборудование, и следующим шагом должно быть рассмотрение возможности предоставления Украине истребителей и дальнобойной оружия. Наш ответ должен быть пропорционален угрозе, а угроза - очень велика", - сказала она.

Видео дня

Саммит в Брюсселе

Как известно, специальная встреча Европейского Совета проходит в Брюсселе 9-10 февраля. Президент Шарль Мишель сообщал, что они должны рассмотреть все аспекты поддержки Украины.

Перед началом заседания Совета высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что на саммите планируют согласовать предоставление большего количества помощи.

Владимир Зеленский уже выступил в Европарламенте, после его речи в зале прозвучал гимн Украины. Он заявил, что прибыл на саммит, чтобы защитить "европейский путь" украинцев.

"Эта тотальная война России не только за территорию в той или иной части Европы. Ее угроза в том, что есть диктатор с бешеными запасами советского оружия... Мы защищаемся от крупнейшей антиевропейской силы современного мира. Мы на поле боя вместе с вами", - сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: