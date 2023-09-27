Гаубицу Д-44 начали серийно выпускать с 1946 года, а прекратили - в 1954-м.

Украинские бойцы уничтожили на фронте очередной "привет из прошлого", которым сегодня воюет российская армия. В этот раз это была 85-мм гаубица Д-44, ее подбили с помощью дрона, поэтому есть видео-доказательство.

Само видео опубликовал украинский военнослужащий и блогер Роберт Бровди, более известный как "Мадяр" – основатель подразделения аэроразведки "Птахи Мадяра".

В опубликованном видео Мадяр утверждает, что уничтоженная гаубица производилась с 1942 года и принимала участие во Второй мировой войне, но военный эксперт Александр Коваленко его поправляет и уточняет, что эту пушку создали уже после ВМВ и производили с 1946 по 1954 год.

"То, про, что российская пропаганда сказала бы – сталинское качество! А я скажу – дефицит ствольной артиллерии продолжает прогрессировать в своей ярчайшей форме деградации", – отмечает Коваленко.

По его словам, гаубица Д-44 имеет крайне посредственную точность стрельбы при не самой большой дальности – чуть более 15 км.

"Тот факт, что они стали расконсервировать такие раритеты, а не Гиацинт-Б или Мста-Б, Д-20, Д-30, кое о чём да говорит", – пишет Коваленко.

Раритетная техника на фронте в Украине

Как ранее писал УНИАН, Россия использует в войне против Украины очень старую технику, снятую со складов хранения. Некоторые виды техники относятся еще к 1940-м годам. Например, неоднократно фиксировались поставки в практически антикварных танков в российские войска.

Не менее удручающей для россиян является ситуация с артиллерией. Сегодня уже мало кого можно удивить пушками времен Сталина на вооружении оккупантов.

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