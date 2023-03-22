Либо в Москве на парад 9 мая выведут батальон музейных танков, либо на фронте оккупанты будут воевать "дедовскими" танками.

Российское командование, вероятно, отправляет на фронт антикварные танки Т-54, принятые на вооружение в 1946 году. Видео с эшелонами этих бронемашин появилось в Сети.

Есть некоторая вероятность, что старинные танки могут перебрасывать в Москву для участия в каком-то театрализованном выступлении или параде на 9 мая.

Однако, по мнению военного эксперта Александра Коваленко, в данном случае вряд ли речь идет о музейных экспонатах, поскольку везут слишком много танков. Непосредственно на видео попала танковая рота, а, если верить закадровому голосу, то везут целый танковый батальон.

Видео дня

"Тот самый случай, когда 10 лет рассказывают про Т-14 "Армата", а через год войны отправляют в зону БД Т-54, принятый на вооружение в 1946", – отметил Коваленко.

Проблемы с вооружениями в российской армии

Факт снятия с хранения танков Т-54 ранее подтвердили аналитики мониторинговой группы Conflict Intelligence Team. По их данным, между июнем и ноябрем 2022 только с одной базы хранения на Дальнем Востоке "пропал" минимум 191 танк. В основном Т-62, но также танки Т-54 и Т-55.

О катастрофической нехватке бронетехники свидетельствует также расконсервация БТР-50П, факты чего были замечены еще в феврале. Этот предшественник полноценных БМП выпускался с 1954 по 1970.

Впрочем, есть даже более вопиющие свидетельства того отчаянного дефицита бронетехники, который испытывают россияне. Несколько недель назад стало известно, что оккупанты начали ставить корабельные зенитки на легкие бронетранспортеры, чтобы повысить их огневую мощь.

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