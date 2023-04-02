Давно устаревшие противотанковые пушки уже заметили на оккупированной территории Украины.

Ситуация с дефицитом вооружений у российской армии продолжает ухудшаться. Помимо древних танков Т-54 в сторону фронта стягивают противотанковые пушки сталинских времен.

Так, в Евпатории местные жители сфотографировали военный грузовик, который буксировал противотанковую пушку Т-12. Это оружие было разработано еще в сталинские времена и принято на вооружение советской армии в 1953 году. Уже к 1960-м годам Т-12 заметно устарела и ей на смену пришла МТ-12 "Рапира".

Согласно открытым источникам, на хранении в России имеется не менее 6 тысяч пушек Т-12.

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Россия отправляет на фронт устаревшую технику

О серьезном дефиците современной техники у россиян стало известно еще весной прошлого года, когда на фронт впервые начали поставлять танки Т-62 времен Хрущева. Спустя год ситуация лишь усугубилась.

В феврале впервые были замечены старинные бронетранспортеры БТР-50П, которые эшелонами везли в сторону Украины. Эта техника выпускалась с 1954 по 1970 год.

Однако по-настоящему удивлять россияне начали в марте этого года, когда на пути в Украину были замечены танки Т-54. Их приняли на вооружение в 1946 году! Также есть снимки с танками ИС-3, успевшими пройти парадом по разрушенному Берлину в сентябре 1945 года. Но пока не ясно, везли их в музей или действительно хотят отправить на фронт.

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