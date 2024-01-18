Активист продемонстрировал, как летает мощная отечественная "птица" на реактивной тяге.

Очень мощные реактивные украинские дроны успешно протестированы.

Хорошую новость насчет отечественных беспилотников сообщил в Facebook волонтер Максим Глушак. Активист также показал фотографии дронов и видео, на котором запечатлены их летные испытания.

"Успешно протестировали очень мощных птиц на реактивной тяге! Все для приближения Победы!" - поделился активист.

Стоит отметить, что пока этот дрон официально не презентовали.

На опубликованном видеоролике видно, как беспилотник взлетает, набирает высоту и осуществляет маневры.

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Напомним, в конце 2023 года стало известно, что отечественный беспилотник "Кобра", над которым работала команда разработчиков из города Кривой Рог Днепропетровской области, начали изготавливать серийно.

В начале текущего года министр цифровой трансформации, вице-премьер Михаил Федоров заявил, что FPV-беспилотниками стали геймченджерами в войне Украины против России. Чиновник отметил, что благодаря инициативе "Народный дрон" украинцы могут научиться собирать дома такие дроны.

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