Себестоимость "Кобры" ниже, чем зарубежных или украинских аналогов.

Украинский дрон "Кобра", над которым работала команда разработчиков из Кривого Рога, теперь изготавливают серийно.

Об этом сообщила "Армия дронов". "Главная идея проекта заключается в уменьшении количества людей, которые рискуют своей жизнью. То есть заменить их роботами, дронами", - заявила команда разработчиков из Кривого Рога.

Отмечается, что себестоимость "Кобры" составляет около 2000 долларов, что дешевле, чем отечественные или зарубежные аналоги. Для удешевления производства разработчики решили использовать металл, а не композитные материалы.

Технические характеристики дрона: дальность полета - 300 км, грузоподъемность - 15 кг.

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Как сообщал УНИАН, в следующем году в Украине произведут не только один миллион FPV-дронов, но и тысячи ударных дронов со значительно большей дальностью поражения.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин подтвердил планы, озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским, о производстве миллиона FPV-дронов в 2024 году.

В частности, по его словам, только сейчас в декабре 2023 года производится более 50 тысяч FPV-дронов. В то же время министр поделился планами и по производству дронов значительно большего радиуса полета - на огромные расстояния.

"Кроме FPV дронов, мы уже способны произвести в следующем году более 10 тыс. ударных дронов средней дальности (сотни км), и 1000+ дронов с дальностью более 1000 км", - подчеркнул чиновник.

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