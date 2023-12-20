Украинский дрон "Кобра", над которым работала команда разработчиков из Кривого Рога, теперь изготавливают серийно.
Об этом сообщила "Армия дронов". "Главная идея проекта заключается в уменьшении количества людей, которые рискуют своей жизнью. То есть заменить их роботами, дронами", - заявила команда разработчиков из Кривого Рога.
Отмечается, что себестоимость "Кобры" составляет около 2000 долларов, что дешевле, чем отечественные или зарубежные аналоги. Для удешевления производства разработчики решили использовать металл, а не композитные материалы.
Технические характеристики дрона: дальность полета - 300 км, грузоподъемность - 15 кг.
Важные новости Украины о дронах - сегодня это стоит прочитать
Как сообщал УНИАН, в следующем году в Украине произведут не только один миллион FPV-дронов, но и тысячи ударных дронов со значительно большей дальностью поражения.
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин подтвердил планы, озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским, о производстве миллиона FPV-дронов в 2024 году.
В частности, по его словам, только сейчас в декабре 2023 года производится более 50 тысяч FPV-дронов. В то же время министр поделился планами и по производству дронов значительно большего радиуса полета - на огромные расстояния.
"Кроме FPV дронов, мы уже способны произвести в следующем году более 10 тыс. ударных дронов средней дальности (сотни км), и 1000+ дронов с дальностью более 1000 км", - подчеркнул чиновник.