Китайский Shenyang J-50 выполнил по крайней мере несколько тестовых полетов.

Во время недавнего испытательного полета J-50 удалось сделать снимок, который дает максимально детальное на сегодня представление о перспективном самолете. Об этом сообщает The War Zone.

Более ранние фото не могли ответить на один из главных вопросов - будет J-50 пилотируемым или беспилотным истребителем. Теперь, очевидно, он решен окончательно.

На новом снимке можно видеть то, что скорее всего является фонарем кабины самолета. Стоит сказать, что другая китайская новинка - Chengdu J-36 - также является пилотируемой. Этот самолет имеет большую и широкую кабину.

Видео дня

Недавно был представлен анимационный ролик, на котором J-36 сбивает воздушные цели лазером, однако какое именно вооружение получит самолет - не сообщалось.

Shenyang J-50 является еще более таинственной "птичкой". Фактически известно лишь то, что разработчиком истребителя выступает Shenyang Aircraft Corporation. J-50 имеет два двигателя, тогда как J-36 оснащен тремя.

Очевидно, в обоих случаях китайцы делают ставку на малозаметность, а значит, вооружение боевых машин будет находиться во внутренних отсеках.

Истребители шестого поколения - что известно

Shenyang J-50 иногда рассматривают в качестве конкурента для перспективных американских боевых машин.

Напомним, в марте Дональд Трамп объявил о создании истребителя шестого поколения, который получил название F-47. Разработчиком стала компания Boeing.

Недавно Соединенные Штаты, вероятно, впервые показали вид нового самолета - ранее можно было увидеть только его переднюю часть.

Судя по видео, F-47 (если это действительно он) должен получить широкий и плоский фюзеляж, а также два двигателя неизвестного типа.

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