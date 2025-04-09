Благодаря новому видео аналитики смогли детальнее оценить новый истребитель Китая.

В сети появилось новое видео одного из футуристических китайских истребителей, а именно трехмоторного бесхвостового самолета с летающим крылом, который на Западе назвали J-36. Об этом пишет CNN.

Пока неизвестно, когда именно было сделано это видео, однако оно появилось в китайских соцсетях в понедельник, на котором можно увидеть, как самолет пролетает над шоссе возле взлетно-посадочной полосы Chengdu Aircraft Industry Group. Речь идет о заводе в провинции Сычуань, где, как считается, был изготовлен этот самолет.

"Изображения J-36 впервые появились в китайских социальных сетях в конце прошлого года, быстро привлекая внимание авиационных энтузиастов и военных аналитиков. В прошлом месяце в сети появилось еще больше изображений. Считается, что это самолет шестого поколения, который включает в себя новейшие стелс-технологии, авионику, силовую установку и конструкцию планера", - напомнили в CNN.

В то же время эксперт по военной авиации Дэвид Ченчиотти рассказал, что такое видео позволяет детально рассмотреть конструкцию J-36.

"Трехреактивное расположение двигателей, с двумя воздухозаборниками под крыльями и дорсальным воздухозаборником за кабиной пилота, является отходом от традиционных двухмоторных схем, которые можно увидеть на многих современных истребителях. Такая конфигурация может предложить преимущества с точки зрения тяги и резервирования", - отметил Ченчиотти.

Он добавил, что в хвостовой части самолета есть место для внутренних отсеков для вооружения, благодаря которым истребитель может нести ударные ракеты дальнего радиуса действия.

"J-36 может помочь Китаю сравняться с Соединенными Штатами, а возможно и опередить их в гонке за истребитель шестого поколения", - отметили в CNN.

В издании напомнили, что тогда, как появились фотографии J-36, также были опубликованы фотографии нового бесхвостого двухмоторного самолета, который аналитики называют J-XX, а иногда J-50.

Однако народно-освободительная армия Китая (НОАК) официально не признала существование этих двух самолетов.

Однако в Global Times в прошлом месяце опубликовали статью, ссылаясь на китайских военных экспертов, которые считают, что фото двух новых самолетов, "если они настоящие", показывают быстрый прогресс Китая в разработке истребителей шестого поколения.

"С точки зрения развития, Китай, похоже, полон решимости исследовать авиационную технику следующего поколения", - подчеркнул главный редактор журнала Aerospace Knowledge Ван Янан.

J-36 - что известно

Ранее эксперты выяснили, на что способен новый китайский истребитель J-36. По их словам, скорее всего, этот самолет станет командным центром для управления боевыми беспилотниками. Также эксперты считают, что истребитель получит большое количество передовых технологий, но боевые качества самолета могут быть не в приоритете.

Кроме того, эксперт оценил новейший истребитель Пекина и сравнил его с американским F-47. По его мнению, Китай решил показать, что он "намного впереди" в гонке истребителей следующего поколения, однако, по словам эксперта, именно США впереди.

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