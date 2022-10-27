На применение Россией хоть какого-то типа ядерного оружия будет "очень значительная реакция международного сообщества", подчеркнул глава Пентагона Ллойд Остин.

В Министерстве обороны США не видят признаков того, что указывало бы на то, что президент России Владимир Путин решил использовать "грязную бомбу".

Как сообщило Радио Свобода, об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Если бы Россия решила применить какой тип ядерного оружия, вы увидели бы очень значительную реакцию международного сообщества... И мы собираемся продолжать сообщать, что любой тип использования оружия такого рода или даже разговора об использовании такого оружия являются опасными и безответственными", – сказал Остин.

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Заявления РФ о "грязной бомбе": что известно

Как сообщал УНИАН, 26 октября Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что российский президент Путин предупрежден о последствиях, с которыми столкнется его страна в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

Госсекретарь США сказал, что обсуждение Россией темы Украины с упоминанием так называемой грязной бомбы является еще одной фабрикацией, поскольку Россия ранее приписывала другим действия, которые сама раздумывала совершить.

Блинкен назвал такую российскую риторику безответственной.

Ранее, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что применить ядерное оружие в Европе может лишь один субъект - президент России Владимир Путин, а не Украина.

Зеленский напомнил, что министр обороны России Сергей Шойгу 23 октября устроил "телефонную карусель" и обзванивал министров обороны государств НАТО с рассказами о какой-то "грязной ядерной бомбе" Украины.

Главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Франции и США отвергли ложные обвинения России о том, что якобы Украина готовится применить "грязную бомбу".

24 октября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что по приглашению Украины Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) направит экспертов на мирные объекты Украины, которые Россия лживо называет местами разработки "грязной бомбы".

Также 24 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с министрами обороны США Ллойдом Остином и Великобритании Беном Уоллесом заявления России, что Украина якобы готовится использовать "грязную бомбу". Он отметил, что союзники по НАТО отвергают это обвинение.

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