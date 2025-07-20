Коваленко назвал несколько вариантов, которыми можно заменить эти самолеты.

Поршневые самолеты Як-52 показали свою высокую эффективность в перехвате разведывательных дронов, но для перехвата Shahed-136 они не годятся.

Об этом сказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он объяснил, что это связано с тем, что перехват Shahed-136 с боевой частью 90 кг со шрапнелью, критически зависит от мастерства, как стрелка, так и пилота.

"Малейшая ошибка и гибель экипажа. Каждый раз, сбивая Shahed-136, экипаж Як-52 рискует", - отметил обозреватель.

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Коваленко подчеркнул, что Як-52 не предназначен для боевой работы, поскольку у самолета слабый двигатель.

"Россияне сейчас экспериментируют с установкой на самолет Як-52Б2 РЛС кругового обзора, которая обеспечивает стрелка информацией в формате "воздух-воздух", "воздух-земля" и метеолокатора, бортовой компьютер, пилотажно-навигационный комплекс, систему управления позволяющую выполнять задачи, как днем, так и ночью, даже в сложных метеоусловиях, а в качестве ведения огня применяется полуавтоматический карабин 12 калибра", - рассказал Коваленко.

"Як-52 как перехватчик ударных дронов - спорное решение, но, в то время как у нас вечно все "не на часі" и поддается критике, врага движется и экспериментирует",- акцентировал аналитик.

Он отметил, что хотя на Як-52 можно сбивать и сбивали неоднократно Shahed-136, но это рискованно и именно поэтому, для таких задач нужен полноценный боевой легкомоторный самолет, с соответствующими техническими характеристиками и особенно с бронированными кабинами.

Аналитик привел пример, что вместо Яков можно использовать Super Tucano, OA-1K Skyraider II.

"Пилоты, которые сейчас охотятся за разведывательными дронами и Shahed-136 делают это на пределе своих физических возможностей и возможностей машины. Когда Орлан-10 уходит на высоту 5 км Як-52 "задыхается" и теряет курсовую устойчивость, в то время как Super Tucano спокойно работает на высоте 10 км, а OA-1K Skyraider II – 13 км", - объяснил аналитик.

Коваленко подчеркнул, что Як-52 это не решение, это инструмент от безвыходности, которая возникла из-за игнорирования вопроса приобретения легкомоторной авиации.

"Будь у наших пилотов аналоги Super Tucano или OA-1K Skyraider II был бы совсем другой уровень контроля тылового неба", - подытожил Коваленко.

Воздушные атаки "Шахедов"

В последнее время россияне активно наращивают количество "Шахедов" для ударов по Украине. Некоторые аналитики считают, что вскоре враг сможет запускать по Украине 1000 дронов за один раз.

А сегодня глава ситуационного центра по Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг высказал мнение, что россияне планируют использовать для ударов по Украине до 2 000 беспилотников за один раз. Он отметил, что для этого РФ сейчас значительно расширяет мощности по выпуску дронов.

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