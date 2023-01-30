Правительство имеет конкретные установленные даты, когда Вооруженным силам Украины понадобятся танки, предоставленные западными партнерами.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона. По его словам, тяжелая техника должна поступить в Украину в полном объеме в заданные сроки.
"К моменту начала определенных действий, в которых будут принимать участие сформированы новые танковые штурмовые бригады, мы будем постоянно читать, что те или иные партнеры нам "дадут оружие в 2030 году", потому что с приходом Герасимова гибридный компонент русской "СВО" только повысился... Поэтому давайте так: мы получим все, что нам нужно в том объеме, в котором нужно, в тот момент, когда это будет нужно ВСУ", - подчеркнул он.
По словам Подоляка, ВСУ имеет определенные танковые возможности, кроме тех, которые предоставят партнеры, но все будет в рамках логистических договоренностей, которые сейчас обсуждаются. Он также назвал слухами информацию, что для Украины строить новые танки.
"И эти все слухи о том, что для Украины будут строить новые танки, это немножко не так.... Потому что партнеры так же понимают, на каком этапе мы находимся и какие нам инструменты потребуются этой зимой или в середине весны. Поэтому мы будем все это иметь непосредственно тогда, когда это будет нужно", - добавил чиновник.
Танки для Украины
Как ранее сообщал УНИАН, Великобритания планирует передать Украине танки Challenger 2 к лету.
Германия планирует поставить Украине боевые танки Leopard 2 до конца марта. Польша обещает поставить Украине танки Leopard уже через несколько недель после окончания курсов подготовки экипажей к ним.
Дольше всего надо ждать американские Abrams. Обещанный 31 танк поступит через несколько месяцев.