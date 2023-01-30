По словам Подоляка, ВСУ имеет определенные танковые возможности, кроме тех, которые предоставят партнеры.

Правительство имеет конкретные установленные даты, когда Вооруженным силам Украины понадобятся танки, предоставленные западными партнерами.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона. По его словам, тяжелая техника должна поступить в Украину в полном объеме в заданные сроки.

"К моменту начала определенных действий, в которых будут принимать участие сформированы новые танковые штурмовые бригады, мы будем постоянно читать, что те или иные партнеры нам "дадут оружие в 2030 году", потому что с приходом Герасимова гибридный компонент русской "СВО" только повысился... Поэтому давайте так: мы получим все, что нам нужно в том объеме, в котором нужно, в тот момент, когда это будет нужно ВСУ", - подчеркнул он.

Видео дня

По словам Подоляка, ВСУ имеет определенные танковые возможности, кроме тех, которые предоставят партнеры, но все будет в рамках логистических договоренностей, которые сейчас обсуждаются. Он также назвал слухами информацию, что для Украины строить новые танки.

"И эти все слухи о том, что для Украины будут строить новые танки, это немножко не так.... Потому что партнеры так же понимают, на каком этапе мы находимся и какие нам инструменты потребуются этой зимой или в середине весны. Поэтому мы будем все это иметь непосредственно тогда, когда это будет нужно", - добавил чиновник.

Танки для Украины

Как ранее сообщал УНИАН, Великобритания планирует передать Украине танки Challenger 2 к лету.

Германия планирует поставить Украине боевые танки Leopard 2 до конца марта. Польша обещает поставить Украине танки Leopard уже через несколько недель после окончания курсов подготовки экипажей к ним.

Дольше всего надо ждать американские Abrams. Обещанный 31 танк поступит через несколько месяцев.

Вас также могут заинтересовать новости: