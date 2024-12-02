Эти дроны являются аналогом американского Switchblade или российского "Ланцета".

Германия пообещала поставить Украине 4000 дронов-камикадзе HX-2 с искусственным интеллектом от компании Helsing, которые уже прозвали "мини-Таурусами". Как пишут эксперты Defence Express, хотя эти дроны никак не смогут заменить собой ракеты Taurus, однако их характеристики довольно интересны и фактически они являются аналогом американского Switchblade или российского "Ланцета".

Как отмечают эксперты, HX-2 предназначен для поражения бронетехники, артиллерии и других военных целей на расстоянии до 100 км. При этом сам дрон весит 12 кг, что означает вес боевой части в пределах нескольких килограммов. Кроме того, производитель декларирует наличие в дроне кумулятивного заряда, хотя в нем могут быть установлены и другие виды боевой части.

Заявленная скорость дрона - 220 км/ч. Он построен по классической схеме с Х-образным крылом и хвостовым оперением.

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При этом главным преимуществом и особенностью HX-2 является развитый боевой искусственный интеллект.

"Именно такие современные алгоритмы заложены в систему управления дроном-камикадзе и позволяют поражать цели даже в случае активного противодействия вражеских средств радиоэлектронной борьбы. Это так называемое "машинное зрение" с автоматическим обнаружением, распознаванием, сопровождением и наведением на цель. Но с принципом "человек в петле", то есть человек должен дать соответствующую команду на поражение", - отмечают эксперты.

Также HX-2 интегрирован в общую систему управления средствами поражения Altra от Helsing, что позволяет организовать атаку "роем дронов".

Эксперты указывают и на еще одну важную деталь - возможность "массового производства со значительно более низкими затратами", о чем заявляли в Helsing. К тому же компания-производитель задекларировала увеличение своих производственных мощностей в Европе, а также отмечала, что ее базовое программное обеспечение уже используется в Украине.

Помощь Украине от Германии

В октябре стало известно, что Германия выделит миллиардные пакеты помощи на поддержку оборонных усилий Украины. "До конца года, мы при поддержке наших партнеров из Бельгии, Дании и Норвегии доставим в Украину еще один пакет на сумму 1,4 миллиарда евро", - сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

Сегодня, 2 декабря, Шольц прибыл в Киев - второй раз с начала полномасштабного вторжения - и объявил о дополнительном вооружении на 650 млн евро, которое должно быть поставлено Украине уже в декабре.

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