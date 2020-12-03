Вооруженные силы Украины готовы увеличить вклад в операции НАТО и привлекаться к планированию операций Альянса по урегулированию кризисов на ранних этапах.

В 2021 году Украина планирует присоединиться к операции НАТО «Морской защитник» в Средиземном море и отправить двух военных для участия в тренировочной миссии Альянса в Ираке.

Об этом министр обороны Украины Андрей Таран заявил во время брифинга для послов, военных атташе государств-членов НАТО и представителей офиса НАТО в Украине.

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В частности, по его словам, развивая практическое сотрудничество в рамках Программы расширенных возможностей НАТО (EOP), Украина стремится увеличить свой вклад в деятельность Альянса и достичь максимального уровня совместимости.

«Присоединившись к Программе расширенных возможностей НАТО, стремимся расширить горизонты нашего партнерства с НАТО, осознавая, что это «дорога с двусторонним движением»: получаем лучшие возможности, но одновременно и обязательства для достижения общих целей», - отметил Таран.

Он напомнил, что Украина является первой страной среди партнеров НАТО, которая присоединились к Силам реагирования НАТО (NRF). Так, с 2010-го года подразделения ВСУ дежурят в Силах реагирования НАТО. По его словам, Украина уже задекларировала оперативно-тактическую группу специального назначения и один транспортный самолет Ил-76 в NRF-2021.

Министр обороны заверил, что даже в условиях российской агрессии Украина есть и будет надежным партнером Альянса, который принимает участие в операциях под руководством НАТО в Косово и Афганистане.

Кроме того, в следующем году Военно-морские Силы ВСУ планируют присоединиться к операции «Морской защитник» в Средиземном море двумя патрульными катерами типа Island, полученными от США в рамках пакета помощи по безопасности, а в 2023 году привлечь к участию в операции флагман ВМС Украины фрегат «Гетьман Сагайдачний».

Также совместно с Министерством иностранных дел Украины оборонное ведомство принимает меры для направления в 2021 году двух представителей ВСУ в Тренировочную Миссию НАТО в Ираке.

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Автор: Виталий Саенко