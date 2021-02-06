Специалисты компании Airbus Helicopters также проводят обучение пилотов и инженеров, которые будут обслуживать вертолеты.

Национальная гвардия в 2021-2022 годах получит 10 вертолетов типа H225 в рамках реализации контракта с Airbus Helicopters.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

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Отмечается, что в соответствии с соглашением между украинским и французским правительствами, компания Airbus Helicopters и ГП «Украинское авиационно-транспортное предприятие «Хорив-АВИА» подписали контракт о поставках в течение 2018-2022 годов 12 вертолетов типа H225 для нужд Нацгвардии.

«На официальной встрече представители Нацгвардии и Airbus Helicopters рассмотрели вопросы поставки шести воздушных судов в 2021 году и отправки двух имеющихся в НГУ вертолетов на предприятия компании Airbus Helicopters. Такое решение было принято, чтобы провести модернизацию с целью доукомплектования вертолетов, переданных ранее», - говорится в сообщении.

Также в МВД напомнили, что в течение 2018-2019 годов компанией Airbus Helicopters были поставлены два вертолета. Кроме того, представители компании переобучили два экипажа НГУ и часть инженерно-технического состава.

Вертолеты оснащены двумя мощными двигателями «Makila 2A», современной авионикой, новейшими системами управления полетом, системой автоматического пилотирования, системами десантирования личного состава, поиска и спасания, которые значительно снижают нагрузку на пилотов и повышают уровень выполнения задач и обеспечения безопасности полетов.

Как сообщал УНИАН, в целом в рамках договоренностей между МВД Украины и компанией Airbus Helicopters единая система авиационной безопасности и гражданской защиты в Украине должен пополниться 55 новыми образцами авиационной техники, вертолеты получат Госпогранслужба, ГСЧС, Нацгвардия и полиция.

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Автор: Екатерина Жирий