Новая 120-миллиметровая мина украинской разработки совместно с одной из стран НАТО вскоре появится на вооружении наших защитников. Ее в студии "Сніданку з 1+1" показал менеджер проектов государственного оборонного концерна, ветеран АТО Олег Болдырев.
Он рассказал, что в неснаряженном состоянии мина весит 19 кг, в снаряженном - более 20 кг. Стреляют ими из украинских систем, которые остались в наследство от Советского союза.
Эта 120-мм мина поражает пехоту противника, личный состав. Также она способна поражать небронированную автомобильную технику. Кроме того, она пролетает по крутой территории и "ныряет" за здания, за терриконы.
Эта мина - осколочная, радиус ее поражения - от 25 до 60 м, обломки разлетаются на расстояние до 250 м.
120-мм украинские мины: что о них известно
Как сообщалось, предприятие "Укроборонпром" совместно с одной из стран НАТО начали производство 120-мм мин для Сил обороны Украины.
Государственный концерн заключил соответствующий контракт с Министерством обороны Украины на поставку этих средств поражения, поэтому, уже вскоре их получат украинские военные.
В Укроборонпроме отмечают, что 120-мм мины изготавливаются по современным технологиям. Производственные мощности рассредоточены, в частности, их часть расположена в одном из европейских государств.