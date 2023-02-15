120-мм минометная мина - наиболее востребованное средство поражения.

Новая 120-миллиметровая мина украинской разработки совместно с одной из стран НАТО вскоре появится на вооружении наших защитников. Ее в студии "Сніданку з 1+1" показал менеджер проектов государственного оборонного концерна, ветеран АТО Олег Болдырев.

Он рассказал, что в неснаряженном состоянии мина весит 19 кг, в снаряженном - более 20 кг. Стреляют ими из украинских систем, которые остались в наследство от Советского союза.

Эта 120-мм мина поражает пехоту противника, личный состав. Также она способна поражать небронированную автомобильную технику. Кроме того, она пролетает по крутой территории и "ныряет" за здания, за терриконы.

Эта мина - осколочная, радиус ее поражения - от 25 до 60 м, обломки разлетаются на расстояние до 250 м.

120-мм украинские мины: что о них известно

Как сообщалось, предприятие "Укроборонпром" совместно с одной из стран НАТО начали производство 120-мм мин для Сил обороны Украины.

Государственный концерн заключил соответствующий контракт с Министерством обороны Украины на поставку этих средств поражения, поэтому, уже вскоре их получат украинские военные.

В Укроборонпроме отмечают, что 120-мм мины изготавливаются по современным технологиям. Производственные мощности рассредоточены, в частности, их часть расположена в одном из европейских государств.

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