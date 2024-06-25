До этого США не распространяли информацию о нем.

Пользователи Google Maps обнаружили на картах фото подводного дрона Manta Ray, которого армия США до сих пор не показывала и держала в секрете. Об этом пишет Bild.

По информации журналистов, судно пришвартовано на военно-морской базе Порт-Венеме, что к северу от Лос-Анджелеса в Калифорнии. Подводный дрон в течение последних нескольких месяцев проходил там испытания. Разработчиком такого судна является американская оборонная компания Northrop Grumman.

На снимках Google Maps можно увидеть, что размах крыльев Manta Ray составляет почти 14 метров, а длина - 10.

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"Особенность этого высокотехнологичного подводного аппарата в том, что он использует плавучесть воды для передвижения, может оставаться неподвижным на морском, а также перевозить тяжелые грузы", - рассказывают в Bild.

Также этот дрон можно легко разобрать на отдельные части для транспортировки и быстро собрать его снова. Главной целью разработки было создание беспилотного подводного оружия, которое имеет особую большую дальность действия.

По словам аналитиков, Manta Ray может быть оснащен ядерным оружием, которое будет иметь дальность полета почти 10 тысяч километров, а максимальная скорость составит около 190 километров в час.

Работа морских дронов во время войны в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, украинские морские дроны научились минировать морские пути российских кораблей, таким образом им удалось дистанционно взорвать четыре вражеских судна.

Также в материале The Wall Street Journal говорится о том, что украинские морские дроны смогли победить флот РФ в Черном море.

"Ранее военно-морские беспилотники использовались в основном для наблюдения или логистики. Мы делаем много вещей, которые не делал никто в мире", - отметил бригадный генерал СБУ Иван Лукашевич.

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