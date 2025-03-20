Благодаря таким технологиям будет сохранено много жизней.

Великобритания и Франция получили систему на основе искусственного интеллекта, которая использует беспилотные лодки для обнаружения морских мин. Такая особенность может помочь решить одну из самых сложных проблем безопасности, с которыми сталкиваются судоходство и морская торговля. Об этом пишет Business Insider.

Отмечается, что оборонная компания Франции Thales заявила о поставках в страну первой из четырех систем противоминной борьбы на море, а также еще одной в Великобританию.

В компании отметили, что модульная система MMCM помогает выявлять и обезвреживать морские мины без необходимости подвергать моряков опасности на кораблях с экипажем. В целом две страны заплатили за эту систему 468 млн долларов.

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"Установка морских мин является относительно недорогим мероприятием, которое может иметь чрезвычайно дорогие последствия для мировой торговли. Мины, установленные в рамках российско-украинской войны, стали тревожной проблемой для судоходных путей в Черном море. В то время как наземные мины, как правило, остаются на одном месте, морские мины могут находиться на любой глубине, могут быть отшвартованы и начать дрейфовать, что делает их особенно опасными", - добавляют в материале.

В то же время директор по противоминным мероприятиям компании Thales в Великобритании Мэтью Моррисон отметил, что "транспортировка пищевых продуктов и источников энергии для наших домов - под угрозой больше, чем когда-либо со времен Второй мировой войны".

В BI добавили, что дистанционные транспортные средства и беспилотники уже используются в военно-морских противоминных операциях, однако в сочетании с обычными кораблями с экипажем. В Thales добавляют, что автономная система компании на основе искусственного интеллекта может упростить этот процесс.

Это означает, что после обнаружения мины на ее обезвреживание могут отправить дистанционно управляемый аппарат, который будет находиться под контролем персонала в оперативном центре.

"Эти аппараты оснащены системой автоматического обнаружения и распознавания целей с искусственным интеллектом", что значительно ускоряет процесс. Объем данных, которые приходится обрабатывать операторам, завалил бы человека", - подчеркнул Моррисон.

В свою очередь научный сотрудник по морской энергетике Королевского института объединенных служб Сидхарт Каушал говорит, что новая технология является "достаточно значимой", ведь это одна из первых действительно автономных систем, которая полностью функционирует.

Он добавил, что благодаря этому появляется несколько преимуществ.

"Но более важным фактором является то, что она обеспечивает противостояние", - отметил специалист.

В BI напомнили, что морские мины в основном скоплены в зонах активных боевых действий или вблизи к ним, как это, например, происходит в Одесском порту.

"В таких местах, как это, угроза, которую представляют морские мины, перекрывается угрозой, которую представляют такие вещи, как противокорабельные крылатые ракеты", - отметил Каушал и добавил, что это "очевидно, достаточно серьезный вызов для традиционных противоминных кораблей".

По его словам, несмотря на свою цену, новая система, вероятно, дешевле традиционных противоминных кораблей, а также есть "дополнительное преимущество в том, что нам не придется так сильно беспокоиться о потере экипажей".

Другие разработки в сфере БПЛА

Ранее в Defense Express заявили, что российские БпЛА научились уклоняться от украинских FPV. Россиянам удается это делать благодаря искусственному интеллекту и "камерам заднего обзора".

Также сообщалось, что украинские разработчики создали дрон, способный нести на себе другие БпЛА. По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, такие дроны стали незаменимыми для бойцов: они выполняют задачи с максимальной точностью, пока оператор находится на безопасном расстоянии.

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