На Донбассе пиротехники за неделю обезвредили почти 400 мин

Кроме этого, спасатели сопровождали аварийные бригады коммунальных предприятий во время проведения ремонтных и профилактических работ на объектах электро- и водоснабжения.

За неделю пиротехнические расчеты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям обследовали 27 га территории Донбасса, изъяли и обезвредили 396 взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины из состава Объединенных сил проводили работы по очистке от взрывоопасных предметов местности, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, а также привлекались к тушению пожаров.

Читайте такжеВ Донецкой области женщина подорвалась на мине

Кроме этого, спасатели сопровождали аварийные бригады коммунальных предприятий во время проведения ремонтных и профилактических работ на объектах электро- и водоснабжения.

«В частности, за неделю пиротехнические расчеты ГСЧС обследовали 27 гектаров территории, изъяли и обезвредили 396 взрывоопасных предметов», - говорится в сообщении.

Работа по разминированию Донбасса продолжается, добавили в штабе.

Как сообщал ранее УНИАН, на Донбассе в результате попадания мины российских оккупантов в авто украинских защитников погиб один воин, еще пятеро ранены.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram