Беспилотная авиация Украины скоро может стать по-настоящему грозной силой.

Министерство обороны начнет масштабные закупки беспилотников украинского производства. В текущем году на эти цели планируют потратить 20 миллиардов гривен, сообщает пресс-служба ведомства.

"В последнее время заключено 16 государственных контрактов с отечественными производителями беспилотных летательных аппаратов. А благодаря проделанной специалистами Минобороны работе, в Украине сейчас самая простая в Европе процедура допуска БПЛА к эксплуатации в армии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня процедура допуска дронов к использованию военными сократилась от нескольких лет до "считанных недель". Только за три последних месяца Минобороны получило от украинских компаний 75 заявок на производство военных беспилотников разных типов. Из них 13 уже прошли техническое согласование.

Видео дня

Поставки украинского оружия в войска

На днях министр обороны Резников признался, что весь прошлый год шло развертывание собственного оружейного производства Украины, в том числе за рубежом. В частности, наконец, прошла боевые испытания и запущена в серию украинская САУ "Богдана".

Незадолго до этого стало известно, что Украина наладила выпуск собственных минометных мин усовершенствованной конструкции. Производство развернули на территории одной из стран НАТО.

В конце года госконцерн "Укроборонпром" сообщил о переходе к финальной стадии испытаний украинского ударного беспилотника с боевой частью в 75 кг и дальностью полета до 1000 километров.

Вас также могут заинтересовать новости: