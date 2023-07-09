Украинская мобильная станция радиоэлектронной разведки РПС-7 "Ингул" способна обнаруживать вражеские цели на большом расстоянии.

Военные проводят испытания мобильной станции радиоэлектронной разведки РПС-7 "Ингул". В случае тестирования она будет передана на вооружение ВСУ.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Он отметил, что система может находить вражеские радары, системы ПВО и самолеты на большом расстоянии.

"РПС-7 Ингул - это инновационная станция радиоэлектронной разведки украинского производства. Она способна обнаруживать вражеские радары, системы противовоздушной обороны и авиацию на большом расстоянии. Получение этой информации критически важно для нашей артиллерии, которая ведет охоту на российскую военную технику. Сейчас станция проходит испытания перед тем, как ее можно будет официально поставить украинской армии", - говорится в сообщении.

Резников отметил, что это очень легкая и компактная конструкция, и такие мобильные комплексы нужны Силам обороны Украины. "Такая себе мини-"Кольчуга", что очень всем известна", - сказал министр.

Он отметил, что на эта станция сейчас является подарком, на нее не тратились бюджетные средства. И в случае успешных испытаний государство сможет заключить контракт с предприятием на производство этих комплексов.

"Надеюсь, что уже в ближайшее время мы получим официальный отчет от бригады, которая будет применять, и этот дар пройдет все испытания, станет на вооружение в соответствии со всеми юридическими нормами и процедурами. И после этого уже сможем ставить на контрактных началах обеспечение Вооруженных сил", - добавил Резников.

Что такое "Кольчуга"

Кольчуга - это автоматизированная станция радиотехнической разведки украинского производства, которая действует по принципу пассивного радара. До 2014 года комплекс производился в Донецке на предприятии "Топаз", однако после начала военной агрессии России на востоке Украины оно было эвакуировано в другой регион.

В 2018 году по неофициальным данным Украина поставила на вооружение Израиля мобильную станцию радиотехнической разведки"Кольчуга-М". Отмечалось, что "Кольчуга-М" значительно превосходит даже американские системы "AWACS", поскольку дальность обнаружения воздушных целей у нее составляет 800 километров, в то время, как "AWACS" ограничивается дальностью наблюдения в 600 километров.

Другие разработки украинского ОПК

Как сообщал УНИАН, в июне "Укроборонпром" заявил об успешном применении беспилотного летательного аппарата украинского производства с дальностью поражения 1000 километров.

В мае Алексей Резников сообщил, что Минобороны закажет у "Укроборонпрома" производство партии танков БМ "Оплот" для усиления Вооруженных сил Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: